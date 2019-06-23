Крестный принцессы Шарлотты женится на учительнице принца Джорджа (фото)

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Лучший друг принца Уильяма объявил о помолвке с учительницей пятилетнего принца Джорджа, занимающей также должность ассистента директора в лондонской школе Thomas's Battersea.

36-летний Томас ван Страунбензи, который с детства дружит с Уильямом и его младшим братом Гарри (они все вместе учились в престижной школе Ладгроув в Беркшире), женится на 31-летней уроженке Ирнандии, дочери адвоката Люси Ланиган- О’Киф. Первые сообщения об их романе появились в британской прессе в апреле. На тот момент они были знакомы уже несколько месяцев и у них, как писала пресса, было «все серьезно». При каких обстоятельствах познакомилась пара не сообщается.

Люси — сестра Артура Ланиган-О'Кифа — ирландского спортсмена, который участвовал в летних Олимпийских играх 2012 года и Летних Олимпийских играх 2016 года в современном пятиборье.

Люси Ланиган- О’Киф, которая возглавляет в школе социальные проекты, проводила в классе старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон занятия по обучению на свежем воздухе и психологической практике. Уже в сентябре к ученикам школы Thomas's Battersea присоединится также младшая дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон — четырехлетняя принцесса Шарлотта. Томас ван Страунбензи, к слову, является одним из ее крестных.

Как пишет издание The Times, на будущей свадьбе герцог Кембриджский будет шафером, принц Джордж — пажом, а принцесса Шарлотта — подружкой невесты, девочкой-цветочницей.

Это будет уже второй брак Томаса. В 2013 году он пошел под венец с леди Мелиссой Перси, дочерью герцога Нортумберлендского. На этой свадьбе Уильям также исполнял роль шафера. Присутствовал также принц Гарри.

Свадьбу сыграли в родовом замке Алник, где снимали многие сцены в Хогвартсе из фильмов о Гарри Поттере. Однако брак был недолговечным: уже в 2016 году супруги развелись.

Кембриджи, а особенно Сассексы, также близки с младшим братом Томаса — Чарли ван Страунбензи. Принц Гарри и Меган Маркл присутствовали на его свадьбе в 2018 году. Предполагается, что Чарли станет крестным их первенца Арчи Харрисона в июле этого года.

В декабре Гарри и Меган посетили церковную поминальную службу, посвященную брату Томаса и Чарли — Генри, который погиб в автокатастрофе в возрасте 18 лет.

Между тем стало известно, что дочь британского аристократа, барона фон Вестенхольца — 36-летняя Вайолет фон Вестенхольц, которая в 2016 году познакомила Гарри и Меган, устроив им «свидание вслепую», нашла свою любовь в лице 30-летнего менеджера престижного лондонского ресторана. Его, по странному совпадению, зовут Арчи Сеймур. Вайолет находится на восьмом месяце беременности. И, как пишет пресса, уже пригласила Меган и Гарри в крестные своего будущего ребенка.

Томас, Уильям и Гарри

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший муж-аристократ Натальи Водяновой женился на беременной американской актрисе.

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