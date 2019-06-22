Украина

Просили приехать на судилище: Геращенко показала письма от захваченных РФ украинских моряков

Первый вице-спикер Верховной Рады, которая недавно сложила полномочия представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко получила письма от захваченных Россией украинских моряков, которые они написали еще в марте.

В числе авторов этих писем Геращенко назвала командира катера «Бердянск» Романа Мокряка, механика «Яны Капу» Сергея Чулибу, старшего матроса катера «Никополь» Вячеслава Зинченко, старшего матроса буксира «Яны Капу» Владимира Терещенко и старшего матроса катера «Бердянск» Богдана Головаша.

«Все они пишут, что держатся, переживают за семьи и верят в освобождение», — написала Геращенко.

По ее словам, все просили приехать к ним на судилище, поддержать, пожать руку.

Геращенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны добиваться созыва Совбеза ООН из-за невыполнения Россией решения трибунала по морскому праву об освобождении захваченных ФСБ России украинских моряков, однако публичных комментариев администрации Зеленского по этому предложению нет.

Как сообщали «ФАКТЫ», 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли. МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков.

В середине июня 2019 года новоназначенный глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинские военные корабли больше не будут пытаться пройти через подконтрольный РФ Керченский пролив.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter