Перебили игру: Климкин рассказал, почему РФ отказывается выполнять решение трибунала ООН

Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия использует захваченных в Керченском проливе украинских моряков для достижения своих целей на международной арене, в том числе, в международных спорах с Украиной. Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Почему Россия отказывается выполнять (решение международного трибунал по морскому праву. — КР) — мы ей перебили игру. То есть Россия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то разменять», — заявил Климкин.

Министр напомнил, что есть четкое решение международного суда, по которому Россия должна освободить украинских моряков. Он надеется, что при широкой международной поддержке украинских моряков удастся вернуть из российского заключения домой.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли. МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные корабли не будут повторять попытки пройти по Керченскому проливу в Азовское море. В то же время экс-руководитель генштаба ВСУ Виктор Муженко считает, что Украина имела и имеет полное право осуществлять такой проход. Это предусмотрено соответствующими международными договорами, в том числе двусторонним между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря. И уже международные суды признали, что Россия виновата и является стороной, которая нарушила международные обязательства.

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