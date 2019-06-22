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Шоу-бизнес

Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила новым эротическим образом (фото)

14:57 22 июня 2019 86
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила новым эротическим образом (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно стала звездой нового выпуска мужского глянца Playboy Ukraine, порадовала поклонников новыми чувственными снимками.

В кадре она позирует в сексуальном черном белье, а снимки выполнены в винтажном ретро-стиле.

Отметим, что перед этим Астафьева неожиданно заявила, что готова уйти из шоу-бизнеса ради семьи и материнства.

Вместе с тем она продолжает постить в соцсети фото в своем привычном чувственном стиле.

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