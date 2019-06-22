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Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила новым эротическим образом (фото)
Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно стала звездой нового выпуска мужского глянца Playboy Ukraine, порадовала поклонников новыми чувственными снимками.
В кадре она позирует в сексуальном черном белье, а снимки выполнены в винтажном ретро-стиле.
Отметим, что перед этим Астафьева неожиданно заявила, что готова уйти из шоу-бизнеса ради семьи и материнства.
Вместе с тем она продолжает постить в соцсети фото в своем привычном чувственном стиле.
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