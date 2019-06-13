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Даша Астафьева засветилась в метро (фото)
Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, заявившая недавно, что готова уйти из шоу-бизнеса ради семьи, удивила поклонников. Звезда в нежном белом платье в горох с оригинальным кожаным поясом, подчеркивающем тонкую талию, засветилась в киевском метрополитене.
Даша опубликовала несколько фото на своей странице в Instagram. Она позирует на платформе, а также едет в вагоне метро.
«Спасибо «Тайный мой продакшн», — интригующе написала Даша под фото в вагоне, похожем на постановочное. Подписчики также обратили внимание на парня с тремя айфонами в руках.
Также она высказалась, что «Метрополитен Днем и метрополитен Ночью — два разных человека». Судя по времени на табло, певица спустилась в подземку довольно поздно, в 22:45 и явно не для того, чтобы добраться из одного конца города в другой. Явно она приняла участие в съемках очередного проекта, но какого именно, Даша пока не объясняет.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Даша Астафьева снова снялась для Playboy.
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