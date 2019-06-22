26.06 / 26.33 29.35 / 29.79
Киев: +33
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Потап прямо расцвел: в сети обсуждают новое фото артиста с Настей Каменских

16:33 22 июня 2019 59
Потап и Настя Каменских
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж, опубликовала новое фото со своим мужем Потапом.

В сети началось оживленное обсуждение новой фотографии.

«Вот так надо на своего мужика смотреть», — написал один из пользователей.

«А Потап как расцвел… спасибо Насте!!» — добавил еще один.

«Счастья вам! Вы лучше всех», — пожелал третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Настя Каменских порадовала поклонников своим ярким видео с девичника. Вечер перед свадьбой с Потапом невеста провела в компании лучших подружек. Девушки облачились в белое, а самой Насте как виновнице торжества еще и надели на голову корону.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины