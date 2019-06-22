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Потап прямо расцвел: в сети обсуждают новое фото артиста с Настей Каменских
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж, опубликовала новое фото со своим мужем Потапом.
В сети началось оживленное обсуждение новой фотографии.
«Вот так надо на своего мужика смотреть», — написал один из пользователей.
«А Потап как расцвел… спасибо Насте!!» — добавил еще один.
«Счастья вам! Вы лучше всех», — пожелал третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Настя Каменских порадовала поклонников своим ярким видео с девичника. Вечер перед свадьбой с Потапом невеста провела в компании лучших подружек. Девушки облачились в белое, а самой Насте как виновнице торжества еще и надели на голову корону.
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