Шоу-бизнес

Потап прямо расцвел: в сети обсуждают новое фото артиста с Настей Каменских

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж, опубликовала новое фото со своим мужем Потапом.

В сети началось оживленное обсуждение новой фотографии.

«Вот так надо на своего мужика смотреть», — написал один из пользователей.

«А Потап как расцвел… спасибо Насте!!» — добавил еще один.

«Счастья вам! Вы лучше всех», — пожелал третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Настя Каменских порадовала поклонников своим ярким видео с девичника. Вечер перед свадьбой с Потапом невеста провела в компании лучших подружек. Девушки облачились в белое, а самой Насте как виновнице торжества еще и надели на голову корону.

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