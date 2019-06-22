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Спорт

18-летняя красавица Билодид принесла Украине первое «золото» Европейских игр

17:47 22 июня 2019 7
Дарья Билодид
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпионка мира и Европы по дзюдо 18-летняя киевлянка Дарья Билодид принесла Украине первую медаль Европейских игр в Минске. Золотую!

В первом поединке в весе до 48 кг наша красавица выиграла у двукратной чемпионки Европы, бронзового призера Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2011 Евы Черновицки из Венгрии. В ¼ финала Дарья оказалась сильнее француженки Мелани Клеман, которая весной этого года уступила в финале гран-при в Тбилиси. В полуфинале перед украинкой не устояла сербка Милица Николич.

В решающем поединке Европиады-2019 Дарья Билодид со счетом 1:0 одолела представительницу России чемпионку Европы Ирину Долгову.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время церемонии открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка.

Фото minsk2019. by

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