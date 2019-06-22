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Путин этого очень хочет: Зеленскому предрекли провал в случае переговоров с лидерами "ДНР"-"ЛНР"
Если президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров с лидерами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» в Украине может быть новый Майдан. Так считает российский публицист Леонид Радзиховский.
«Зеленскому надо продемонстрировать активность. Но если ты хочешь чего-то добиться, надо сесть за стол переговоров с лидерами сепаратистов — в этом Путин прав. Но если Зеленский это сделает, на него набросятся все украинские патриоты, объявят его предателем, преступником и устроят Майдан», — заявил он, сообщает «Апостроф».
По словам публициста, в этой ситуации Зеленский может попасть в очень сложное положение.
«Если бы Зеленский пошел на эти прямые переговоры, то Путин, я думаю, был бы очень этим не доволен. Потому что ему важно, чтобы лидеры сепаратистов находились бы в полной зависимости от него. Они подчиняются ему, как солдат старшине — сел, встал, лег. Обсуждать нечего. Пока Украина их не признает, никаких с ними дел не имеет, пока для Украины они преступники и террористы, так и происходит. Сегодня их никто не признает и у них два варианта — или они полностью подчиняются Кремлю, или их уничтожат или в лучшем случае посадят в тюрьму», — говорит Радзиховский.
По его словам, президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что Зеленский не начнет переговоры с лидерами боевиков даже если сам того хочет.
«Если Украина начинает с ними свои игры, то они по-прежнему в огромной степени будут зависеть от Путина, но у них появляется возможность для маневра, 1% возможности на самостоятельную игру. Но Путин прекрасно знает, что Зеленский не начнет переговоры, даже если он этого хочет», — уверен Радзиховский.
Как писали «ФАКТЫ», ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин решил воспользоваться моментом передачи власти в Украине как возможностью навязать новые шаблоны. Так, мотив «песен о мире» сменился идеей «об урегулировании конфликта на Донбассе».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!