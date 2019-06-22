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Народ не хочет слышать про войну: украинцам указали на интересную тенденцию с Донбассом
У Кремля нет понимания, что вообще делать с Донбассом. Для его самое простое — ничего не делать. От того, что сохраняется статус-кво, он ничего не приобретает и ничего не теряет. Такие выводы российский публицист Леонид Радзиховский сделал, комментируя заявления хозяина Кремля, которые он сделал во время очередной «прямой линии».
Он считает, что Путин не выпустит моряков до тех пор, пока Украина не сделает какой-то шаг навстречу,
Ему нужно подтвердить свою популярность, показать, что он что-то делает — и это отличается от того, что было до него. Он также находится на «волне отталкивания» от Порошенко — причем как в социально-экономической сфере, так и в военной тоже.
«А Путину избираться никуда не надо. Да если бы и надо было, в России выборов никаких нет. От Путина никто ничего не требует. Это положение довольно точно характеризует разницу между Украиной и Россией», — подчеркивает российский публицист в статье для «Апострофа».
Он отмечает, что военный конфликт на Донбассе приобрел подвешенное состояние, при этом народ не хочет больше слышать про стрельбу, а хочет сообщения о мире.
Напомним, опрос общественного мнения, проведенный в Украине перед вторым туром выборов президента показал, что украинцев больше волнуют высокие тарифы, чем война на Донбассе.
В свою очередь Зеленского предупредили, чем может обернуться попытка закончить войну с РФ, договорившись с Путиным.
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