Украина

СБУ сняла охрану с одесского активиста, на жизнь которого было совершено покушение

Служба безопасности Украины сняла государственную охрану с одесского активиста Михаила Кузаконя, на жизнь которого ранее было совершено покушение. Об этом в Facebook сообщил другой известный одесский активист Сергей Стерненко.

«Михаил Кузаконь каждый день ходит в бронежилете, потому что его хотят убить. Он провел много акций против российской шоблы Труханова. Много судится с мэрией и не дает тихо воровать наши деньги. Он является одним из заявителей по делу, по которому сейчас судят Труханова. Прошлым летом в Одессе его пытались убить», — пишет Стерненко.

Он напомнил, что спустя пару месяцев после ЧП с Кузаконем было покушение на него самого, а у следствия есть доказательства того, что оба преступления связаны.

«Об этом даже раз говорил Юрий Луценко. По делу о покушении на Михаила сидят исполнители, на волю отпустили организатора, а заказчику ничего не грозит. Следствие ведет ГСУ СБУ. Однако вчера стало известно, что с Кузаконя снимают государственную охрану. Хотя угроза никуда не исчезла», — добавил он.

Данную информацию подтвердил и сам Кузаконь.

«С меня сняли государственную охрану СБУ. Дело попытки моего убийства расследует главное следственное управление СБУ Украини, следователь Фролов Г. М., процессуальный руководитель прокурор Карпюк Т.С. Охрана снята втихомолку от меня постановлением еще от 13- го числа. Риски, которые существовали при предоставлении охраны, не устранены, дело не расследовано. Ни заказчик, ни посредники официально не задержаны и даже не установлены. Хотя все процессуальное руководство хорошо знает, кто за этим стоит, поименно», — уточняет Кузаконь.

Как писали «ФАКТЫ», ранее активист Стерненко добился через суд, чтобы громкие нападения на активистов в Одессе расследовались не как случаи хулиганства, а по более строгой статье — как теракты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter