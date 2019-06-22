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Узника Кремля Балуха снова поместили в ШИЗО
В России в колонии, где удерживают узника Кремля Владимира Балуха, могут готовить провокации и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. Об этом заявил сам Балух адвокату Ольге Динзе.
По ее словам, Балуха снова отправили в ШИЗО на 15 суток за незначительное нарушение, которое было спровоцировано сотрудниками колонии. В штрафном изоляторе Балух будет находиться до 2 июля, говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.
«Украинец считает, что против него могут готовить более серьезные провокации и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. Он знает о различных слухах, которые распространяют о нем, чтобы агрессивно настроить других заключенных против него», — отметила адвокат.
Как заявила руководитель Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник, в колонии пытаются сделать все, чтобы лишить возможности условно-досрочного освобождения.
«Его уже неоднократно привлекли к ответственности по незначительным нарушениям, но применили к нему самые жесткие взыскания в виде содержания в ШИЗО. Мы считаем, что это сделано для ограничения прав и еще большего ухудшения его положения в колонии. Сейчас он уже отмечен администрацией колонии как злостный нарушитель внутреннего распорядка. Это значит, что администрация колонии будет использовать это с целью лишить Балуха условно-досрочного освобождения. Более того, как „злостного нарушителя“ его могут перевести в место лишения свободы более строгого режима, чем сейчас», — отметила Скрипник.
Как писали «ФАКТЫ», в мае власти страны-агрессора уже помещали Балуха в ШИЗО. В письме на волю узник Кремля жаловался о систематическом недоедании и невыносимом холоде в ШИЗО.
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