Картинка для "русского мира": сеть возмутило фото из центра Киева

Украина

В сети показали фото, снятые в центральном столичном Парке вечной Славы журналистом российского ТВ. Фото опубликовал пользователь Twitter Андрей Луганский.

«А в это время в Киеве возле мемориала Вечной славы русскомирский журналист делает картинку для русского ТВ. Бабки ветераны с портретом маршала Жукова. «Такъ победимъ!"© Боже, как я устал от этого всего…» — написал он.

В сети разгорелось бурное обсуждение опубликованных фото.

«Забей… Это все еще „цветочки“… „ягодки“ будут осенью… поэтому не трать на это свои силы и нервы», — написал один из пользователей в комментариях к фото.

«73% страны 95 не считают это трагедией и упоросто ждут чуда. Наша же задача свалить Голохвастова и такие бабки с иконками Путина, Зе и Жукова снова разойдутся по домам и углам, а корреспондетны русского ТВ с мыслью — через пять лет так через пять — поедут в расеюшку», — написал еще один из комментаторов.

Как писали «ФАКТЫ», 9 мая во время празднования Дня победы в Украине полиция задерживала многих участников шествий за использование запрещенной в Украине коммунистической символики.

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