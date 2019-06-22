- 22:00 100 самых сексуальных женщин в мире по версии журнала Maxim: жена и дочь Трампа и другие красотки
- 21:55 Картинка для "русского мира": сеть возмутило фото из центра Киева
- 21:16 Украинка Сапсай стала чемпионкой Минска-2019 по самбо
- 21:13 Давай закурим: под Одессой «накрыли» мощный канал контрабандной поставки сигарет
- 20:49 Узника Кремля Балуха снова поместили в ШИЗО
- 20:10 СБУ сняла охрану с одесского активиста, на жизнь которого было совершено покушение
- 19:26 Загрязнение воздуха в Киеве: в ГСЧС рассказали, когда станет легче дышать
- 19:18 Украинский дзюдоист Зантарая стал чемпионом Европейских игр (видео суперброска)
- 18:51 Под Одессой пьяный киевлянин на Audi Q8 протаранил пять машин
- 18:23 Таким стоит посвящать голы: самые красивые девушки и жены украинских футболистов
- 18:02 Путин этого очень хочет: Зеленскому предрекли провал в случае переговоров с главарями "ДНР"-"ЛНР"
- 17:47 18-летняя красавица Билодид принесла Украине первое «золото» Европейских игр
Картинка для "русского мира": сеть возмутило фото из центра Киева
В сети показали фото, снятые в центральном столичном Парке вечной Славы журналистом российского ТВ. Фото опубликовал пользователь Twitter Андрей Луганский.
«А в это время в Киеве возле мемориала Вечной славы русскомирский журналист делает картинку для русского ТВ. Бабки ветераны с портретом маршала Жукова. «Такъ победимъ!"© Боже, как я устал от этого всего…» — написал он.
В сети разгорелось бурное обсуждение опубликованных фото.
«Забей… Это все еще „цветочки“… „ягодки“ будут осенью… поэтому не трать на это свои силы и нервы», — написал один из пользователей в комментариях к фото.
«73% страны 95 не считают это трагедией и упоросто ждут чуда. Наша же задача свалить Голохвастова и такие бабки с иконками Путина, Зе и Жукова снова разойдутся по домам и углам, а корреспондетны русского ТВ с мыслью — через пять лет так через пять — поедут в расеюшку», — написал еще один из комментаторов.
Как писали «ФАКТЫ», 9 мая во время празднования Дня победы в Украине полиция задерживала многих участников шествий за использование запрещенной в Украине коммунистической символики.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...