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Жара и грозы: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
Рекордная жара в Украине продлится еще несколько дней, хотя в некоторых местах пройдут дожди с грозами. Это следует из прогноза Укргидрометцентра.
Так, 23 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с. Температура ночью 13−18 градусов, днем 23−28 градусов. На остальной территории Украины 23 июня ожидается жаркая погода с температурой ночью 16−21 градус, на побережье морей до 24 градусов; днем 29−34 градуса; без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/сек.
В Киеве — преимущественно сухая и жаркая погода со слабым ветром и температурой ночью около 20 градусов, днем 31−33 градуса.
В Киевской области ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3−8 м/сек. Температура ночью 16−21 градус, днем 29−34 градуса.
24 июня в Винницкой, Житомирской, и в отдельных районах Киевской области днем кратковременный дождь, гроза. На остальной территории Украины — без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3−8 м/сек. Температура ночью 16−21 градус, днем 29−34 градуса.
25 июня осадков в Украине не ожидается, температура 25−30 градусов, в северных областях 26−31 градус. В Киеве и области — переменная облачность. Без осадков, лишь днем 24 июня в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 3−5 м/с. Температура ночью 16−21 градус; днем 24 июня 29−34 градуса, 25 июня 26−31 градус.
26−27 июня в Украине преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 18−23 градуса, днем 30−35 градусов, на остальной территории ночью 12−18 градусов, днем 23−29 градусов, на Закарпатье до 32 градусов. В Киеве и области 26−27 июня без осадков. Температура ночью 13−18 градусов, днем 23−28 градусов.
Как писали «ФАКТЫ», рекордная жара в сочетании со слабым ветром привели к накоплению в Киеве и других городах вредных веществ в атмосфере, прежде всего формальдегида и двуокиси (диоксида) азота.
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