Украина

Загрязнение воздуха в Киеве: в ГСЧС рассказали, когда в столице станет легче дышать

Улучшение ситуации с загрязненным воздухом в Киеве ожидается в последние дни июня. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В результате погодных условий, которые наблюдались в Киеве 10 — 20 июня, а именно — сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, в приземном слое воздуха происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ», — отметили в ГСЧС.

В ведомстве отметили, что в течение 22−25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Начиная с 10 июня в столице наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота (NO2) и формальдегида.

«Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта… Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня», — сообщили в ГСЧС.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве был зафиксирован высокий уровень вредных примесей в приземном слое воздуха, в некоторых районах уровень загрязнения достиг 5−6 среднесуточных предельно допустимых концентраций.

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