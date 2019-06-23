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В сети показательным видео разоблачили фейк российских пропагандистов о наплыве туристов в Крым
В сети показали видео, снятое на трассе Харьков — Симферополь в Геническом районе в 30 км от самого крупного пункта пропуска «Чонгар». На видео видно, что дорога в оккупированный Крым свободна и никакого потока машин украинских туристов на полуостров нет.
Российская пропаганда в последние дни внушает мысль о рекордном наплыве украинских туристов на полуостров.
«Украинские туристы устроили аншлаг на границе с Крымом», — с такими заголовками выходят сегодня российские СМИ, пытаясь убедить, что поток туристов из материковой Украины в оккупированный Крым резко увеличился.
«С наступлением летнего курортного сезона в Крыму начался наплыв туристов: поток машин через пункты пропуска на севере полуострова увеличился вдвое. Сотрудники пограничных и таможенных органов в сутки пропускают на территорию полуострова порядка 11 тысяч человек и до 1,5 тысячи автомобилей. При этом, к примеру, в марте они оформляли 5,2 тысячи туристов и около 800 машин в день. В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится», — пишет МКRU, ссылаясь на погрануправление ФСБ РФ.
На видео видно, что движения автомобилей в сторону Крыма практически нет и реальный летний пассажиропоток на полуостров мало отличается от другой поры года.
Как писали «ФАКТЫ», в аннексированном Крыму несмотря на жару и уже прогретое море не наблюдается большого количества туристов.
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