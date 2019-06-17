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Ни души: в сеть попали фото некогда популярных курортов в Крыму
В аннексированном Крыму, где в разгар курортного сезона продолжают закрывать свободный доступ на пляжи, несмотря на жару и уже прогретое море не наблюдается большого количества туристов.
Фото нескольких крымских пляжей в Twitter опубликовала известный блогер RoksolanaToday&Крым.
В России было пять выходных подряд, но как видно из снимков, отдыхающих на полуострове не прибавилось. Под фото блогер оставила ироничные реплики.
«Штормовое. Сакский район. Выходных, по-прежнему, было 5», — написала она.
«Арабатская стрелка. С нехорошей ее стороны красота… Никого», — пишет блогер.
«Казантипский залив. Трое из Одинцово портят тут все. Топчут пляж и пачкают море, но хоть больше никого нет…».
«Форос. Гуляем, выходные, аж гай гуде».
«Гурзуф. Все купаются просто».
О том, что в нынешнем туристическом сезоне в Крыму не будет большого потока туристов признают и сами крымчане. Прокремлевский блогер из оккупированного полуострова Александр Горный считает, что по сравнению с предыдущим летом в Крым приедут на 10−15 процентов отдыхающих меньше.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из села Поповка, где до 2014 года проходил популярный фестиваль электронной музыки «Республика Казантип».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..