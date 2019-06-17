Украина

Ни души: в сеть попали фото некогда популярных курортов в Крыму

В аннексированном Крыму, где в разгар курортного сезона продолжают закрывать свободный доступ на пляжи, несмотря на жару и уже прогретое море не наблюдается большого количества туристов.

Фото нескольких крымских пляжей в Twitter опубликовала известный блогер RoksolanaToday&Крым.

В России было пять выходных подряд, но как видно из снимков, отдыхающих на полуострове не прибавилось. Под фото блогер оставила ироничные реплики.

«Штормовое. Сакский район. Выходных, по-прежнему, было 5», — написала она.

«Арабатская стрелка. С нехорошей ее стороны красота… Никого», — пишет блогер.

«Казантипский залив. Трое из Одинцово портят тут все. Топчут пляж и пачкают море, но хоть больше никого нет…».

«Форос. Гуляем, выходные, аж гай гуде».

«Гурзуф. Все купаются просто».

О том, что в нынешнем туристическом сезоне в Крыму не будет большого потока туристов признают и сами крымчане. Прокремлевский блогер из оккупированного полуострова Александр Горный считает, что по сравнению с предыдущим летом в Крым приедут на 10−15 процентов отдыхающих меньше.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из села Поповка, где до 2014 года проходил популярный фестиваль электронной музыки «Республика Казантип».

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