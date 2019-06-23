Украина

С перекрытыми дорогами и под охраной силовиков: в Киеве проходит Марш равенства (фото, видео)

23 июня в Киеве началось главное ЛГБТ-мероприятие Киева. Тысячи людей пройдут по центральным улицам столицы Маршем равенства. В этом году основной темой мероприятия стала «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».

По состоянию на 09:00 на Марш пришли уже больше тысячи человек. Нацгвардия также на месте — правоохранители оцепили территорию и контролируют порядок. Участники понемногу строятся в организованные колонны и растягивают радужные флаги, сообщает Информатор.

Тем временем, начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах.

По его словам, противники Марша планировали забросать нечистотами участников «КиевПрайда» и представителей полиции, сообщает «Громадське».

Крищенко рассказал, что полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

«На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких „снарядов“ с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая „лайнолаборатория“. А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета», — сообщил начальник полиции Киева.

Уже после начала мероприятия противники Марша ворвались в колонну, но полицейским удалось оттеснить их.

Как писали «ФАКТЫ», несколько дней назад на посетителей кинопоказа в рамках «КиевПрайда», который проходил в помещении платформы культурных инициатив «Изоляция», напали молодые люди в балаклавах.

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