Происшествия

Пробили головы и ограбили: под Запорожьем напали на полицейских за сделанное замечание (фото)

В городе Васильевка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. Одного из нападавших разыскивают правоохранители. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

«Старший участковый офицер полиции и старший следователь, возвращаясь после службы домой, сделали замечание молодому человеку, который выбросил на дорогу стеклянную бутылку. В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились — начал вести себя еще наглее. Кроме того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных лиц. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что молодые люди напали на полицейских, избили их, забрали служебные удостоверения, деньги, документы и скрылись с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении.

«В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов», — заявили в ведомстве.

Правоохранители установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев — местные жители 1994 и 2003 годов рождения.

«Следователи заочно объявили им подозрение в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено и разрешение суда на задержание. Младшего из братьев правоохранители уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», — сообщили в полиции.

Похищенные у пострадавших полицейских вещи обнаружили и изъяли. Старшего брата до сих пор ищут.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Днепре на проспекте Гагарина собралась толпа возмущенных людей. Там двое парней угрожали сотруднику ломбарда. На место вызвали сотрудников охранной фирмы, которые вывели нарушителей из помещения. Те, в свою очередь, побили машину охраны.

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