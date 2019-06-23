- 11:24 Пробили головы и ограбили: под Запорожьем напали на полицейских за сделанное замечание
- 10:45 Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис – Джошуа
- 10:28 С перекрытыми дорогами и под охраной силовиков: в Киеве проходит Марш равенства
- 10:04 Первый 4-этажный дом на Крещатике казался киевлянам таким высоким, что многие боялись ходить возле него
- 10:01 В Харькове авто влетело в здание горсовета: фото с места происшествия
- 09:34 Легкий рецепт домашнего мороженого: быстро и вкусно, не требуется мороженица
- 09:21 Россия перебрасывает в Беларусь «Искандеры» и сотни военных: что происходит
- 08:36 В сети показательным видео разоблачили фейк российских пропагандистов о наплыве туристов в Крым
- 08:05 Золотые люди: Дмитрий Комаров поставил в пример одесситок
- 07:42 Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца
- 07:39 Горечь, соленый, металлический: привкус во рту может быть признаком серьезных заболеваний
- 07:33 Где смотреть онлайн Европейские игры-2019: расписание телетрансляций 23 июня
Пробили головы и ограбили: под Запорожьем напали на полицейских за сделанное замечание (фото)
В городе Васильевка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. Одного из нападавших разыскивают правоохранители. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
«Старший участковый офицер полиции и старший следователь, возвращаясь после службы домой, сделали замечание молодому человеку, который выбросил на дорогу стеклянную бутылку. В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились — начал вести себя еще наглее. Кроме того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных лиц. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что молодые люди напали на полицейских, избили их, забрали служебные удостоверения, деньги, документы и скрылись с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении.
«В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов», — заявили в ведомстве.
Правоохранители установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев — местные жители 1994 и 2003 годов рождения.
«Следователи заочно объявили им подозрение в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено и разрешение суда на задержание. Младшего из братьев правоохранители уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», — сообщили в полиции.
Похищенные у пострадавших полицейских вещи обнаружили и изъяли. Старшего брата до сих пор ищут.
Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Днепре на проспекте Гагарина собралась толпа возмущенных людей. Там двое парней угрожали сотруднику ломбарда. На место вызвали сотрудников охранной фирмы, которые вывели нарушителей из помещения. Те, в свою очередь, побили машину охраны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...