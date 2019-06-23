Происшествия

Черный дым было видно за несколько километров: масштабный пожар охватил склады под Киевом (видео)

Спасатели локализовали масштабный пожар в ангарах в городе Буча Киевской области. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

«Было возгорание в металлических ангарах. Общая площадь пожара — 1600 м. На месте работало 9 единиц техники и более 30 человек личного состава. По предварительным данным, это — металлические ангары, но внутри находились какие-то вещи», — сказала собеседница, сообщает УНН.

По ее словам, причины возгорания выясняются.

«Пожар уже локализован, продолжается ликвидация. По предварительным данным, пострадавших нет», — добавила Рубан.

Как писали «ФАКТЫ», в феврале произошел пожар в Киевском Национальном авиационном университете. По неизвестным причинам загорелся один из корпусов университета.

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