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Пожар в авиационном университете в Киеве: студенты оказались заблокированы в здании (видео)
В пятницу, 15 февраля, в Киевском Национальном авиационном университете произошел пожар. Об этом сообщил «Киев Оперативный» в Facebook.
По неизвестным причина загорелся один из корпусов университета.
Известно, что на месте происшествия начали работу сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, правоохранительные органы и медики.
На данный момент нет информации о причинах возникновения пожара и задымления.
По информации из соцсетей стало известно, что в подвале 11 корпуса НАУ загорелся архив.
Как сообщают спасатели, возгорание произошло в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. На момент возникновения пожара на цокольном этаже находились 5 человек, которых эвакуировали.
В результате возгорания повреждена мебель, оргтехника, закопчены стены и потолок помещения. Пожар ликвидирован в 10:29.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на Лесном массиве в Киеве, а также о пожаре на складах у метро «Лесная». Этот пожар, по оценкам спасателей, стал самым масштабным за последние 5 лет. Площадь возгорания достигла 10,5 тысячи квадратных метров.
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