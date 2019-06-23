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Происшествия

Авто аж подбросило: появилось видео, как Toyota влетела в здание горсовета в Харькове

15:13 23 июня 2019 95
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В результате аварии, произошедшей 23 июня у здания Харьковского горсовета, 30-летний мужчина с телесными повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Харьковской области.

Как сообщили в ведомстве, 23 июня около 7:50 в полицию поступила информация о том, что водитель автомобиля «Toyota» въехал в здание на площади Конституции. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиров в транспортном средстве не было.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В сети появилось также видео инцидента.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле в Харьковской области во время страшного ДТП погиб работник Змиевского отдела полиции.

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