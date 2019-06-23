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Шоу-бизнес

Леся Никитюк поразила стильным фото в камышах

15:40 23 июня 2019 25
леся никитюк
Инф. «ФАКТОВ»

В преддверии Купальских праздников телеведущая Леся Никитюк попробовала новый, свежий образ русалки. Красавица-ведущая сфотографировалась на берегу водоема в зарослях камышей. Чтобы соответствовать образу мавки-русалки, Леся расплела роскошные длинные волосы. Одежду теледива подобрала именно такую, как советовали стилисты для жарких летних дней.

леся никитюк

«Украина. Лето» — подписала свой снимок телеведущая. Подписчики Леси в Instagram не скрывали восторга.

«Русалка камышовая», «Амазонка», «Обалденная», — похвалили пользователи соцсетей новый образ Никитюк.

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Напомним, в народе считалось хорошей приметой, если в день летнего солнцестояния удалось искупаться в реке до заката. Также существует множество летних обрядов, связанных с водой. Так, на берегу реки девушки гадали о будущем замужестве и семейной жизни.

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