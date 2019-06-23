“Украинский трек”: Климкин рассказал, какие вопросы обсудят на встрече Трамп и Путин (видео)

Украина

На встрече президентов двух стран США и России будет поднят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью 5 каналу.

«Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как „украинский трек“ должен быть освещен (на встрече, — ред.) … Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно», — отметил Климкин.

По его словам, Украина и освобождение украинских моряков «там точно будет присутствовать».

Также министр иностранных дел Украины заявил, что после 25 июня Украина начнет новую волну давления на Российскую Федерацию на международных площадках. По его словам, это произойдет, если российская власть до вторника, 25 июня, не предоставит Международному Трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении украинских моряков.

Напомним, что 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли. МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле оценили вероятность встречи Путина с Зеленским на саммите G20.

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