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В Одессе полиция объявила в розыск 13-летнюю девочку
В Одессе полиция объявила в розыск 13-летнюю Викторию Городецкую, которая в воскресенье, 23 июня, самовольно покинула детский центр и ее местонахождения неизвестно.
Приметы: на вид 12−14 лет, рост 152−155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Была одета в желтую кофту и светлые шорты.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении беглянки, просьба сообщить по телефонам: «102», (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.
Напомним, что 18 июня Виктория Городецкая уже сбегала из приюта. Потом ее нашли. Любопытно, что в обеих ориентировках на поиск беглянки указывается одно и то же одеяние. И еще. Если подросток сбегает из детского приюта вторично за пять дней, то, возможно, іто-то «не то» в єтом самом приюте…
Как говорится, дай Бог, чтобы все этим и закончилось.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что за последнее время в Одессе официально объявляли об исчезновении нескольких девочек и девушек.
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