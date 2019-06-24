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Происшествия

В Одессе полиция объявила в розыск 13-летнюю девочку

0:37 24 июня 2019 16
Городецкая
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе полиция объявила в розыск 13-летнюю Викторию Городецкую, которая в воскресенье, 23 июня, самовольно покинула детский центр и ее местонахождения неизвестно.

Приметы: на вид 12−14 лет, рост 152−155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Была одета в желтую кофту и светлые шорты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении беглянки, просьба сообщить по телефонам: «102», (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

Напомним, что 18 июня Виктория Городецкая уже сбегала из приюта. Потом ее нашли. Любопытно, что в обеих ориентировках на поиск беглянки указывается одно и то же одеяние. И еще. Если подросток сбегает из детского приюта вторично за пять дней, то, возможно, іто-то «не то» в єтом самом приюте…

Как говорится, дай Бог, чтобы все этим и закончилось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что за последнее время в Одессе официально объявляли об исчезновении нескольких девочек и девушек.

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