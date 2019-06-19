Происшествия

В Одессе пропала еще одна девочка-подросток: как она выглядит

В Одесской области, где с 13 июня правоохранители и волонтеры ищут пропавшую жительницу Ивановки — 11-летнюю Дашу Лукьяненко — исчезла еще одна девочка.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, Киевский отдел полиции в Одессе разыскивает воспитанницу детского центра Городецкую Викторию (2006 г. р.), которая вечером во вторник, 18 июня, самовольно покинула территорию заведения. Приметы: на вид 12−14 лет, рост 152−155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло русые, глаза серые. Была одета: кофта желтого цвета, шорты светлого цвета, при себе имеет маленький рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: «102», (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Шевченково Килийского района Одесской области пропала 14-летняя Аня Степаненко, которая 15 июня ушла в местный парк и домой не вернулась.

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