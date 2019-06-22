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На стройке в Одессе погиб рабочий (фото)
В курортном районе Одессы — Аркадии — 22 июня с крыши на стройке жилой высотки сорвался рабочий. Он упал на один из балконов строящегося корпуса «Гагарин Плаза». Молодого человека в тяжелом состоянии увезла скорая помощь, его госпитализировали, но спасти жизнь не удалось.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. В ходе осмотра оказалось, что погибший — мужчина в возрасте около 20 лет. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению личности жертвы. Для установления причины смерти его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в полиции.
Также 22 июня труп мужчины обнаружили в крупном одесском жилом микрорайоне «Радужный». Как сообщают очевидцы, тело несчастного буквально изрешечено ножевыми ранениями. В полиции этот случай пока не комментируют.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 22 июня в Аркадии горел автомобиль в подземном паркинге отеля «Гагарин Плаза». А в январе на незаконной стройке в Одессе (возле другого популярного пляжа — Ланжерон) рухнул башенный кран.
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