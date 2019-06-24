Родственники жертв МН17 потребовали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Мир

Фонд «Авиакатастрофа», который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17 во временно оккупированном Донбассе, требует не допустить возвращения страны-агрессора России права голоса в ПАСЕ. Об этом сообщает NOS.

«Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17», — отмечается в сообщении.

Фонд направил письмо в ПАСЕ, в котором отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофе МН17, а также в стране распространяется ложная информация о трагедии.

Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за аннексии Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию. 3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств. Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Как известно, самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей «Хмурый» Дубинский, Игорь «Стрелков/Стрелок» Гиркин, Олег «Гюрза» Пулатов и украинец Леонид «Крот» Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все «голословными обвинениями», а США и Британия призвали ее сотрудничать.

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