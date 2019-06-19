Одного из подозреваемых по делу MH17 могли убить, — BBC

Украина

Одного из четырех подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» рейса МН17, сбитого над Донбассом в июле 2014 года, украинца Леонида Харченко («Крот»), по некоторым версиям, сегодня уже нет в живых. Об этом пишет Би-би-си.

Расследователи располагают его интервью 2015 года, когда Харченко донецкому ресурсу представился начальником второго отдела «ГРУ ДНР"(после ухода Пулатова). Дальнейшая судьба «Крота» после 2015 года неизвестна. По одной из версий, он переехал в Россию, поселился в Ростовской области и вскоре был убит.

О Харченко известно, что он гражданин Украины, уроженец Донбасса. Как считают расследователи, летом 2014 года он командовал различными подразделениями разведки ГРУ «ДНР», был подчиненным Пулатова и Дубинского.

Судя по данным прослушки СБУ, 17 июля 2014 года человек с позывным «Крот» подсказывал другому стороннику «ДНР» дорогу к месту нахождения «Бука».

Возможно, он также координировал транспортировку «Бука» из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию комплекса обратно в Россию.

Как сообщали «ФАКТЫ», все четверо подозреваемых в причастности к крушению «Боинга», сбитого над Донбассом в июле 2014 года объявлены в международный розыск. Дело будет передано в голландский суд до конца года. Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года. При этом на пресс-конференции представители следственной группы отметили, что не будут обращаться к властям России с просьбой об экстрадиции подозреваемых, так как понимают, что российская конституция запрещает выдачу граждан страны другим государствам.

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