Поверили в «волшебную медицину»: в РФ семья добровольно наелась глистов

Мир

В российском городе Хабаровск семья из отца, матери и ребенка добровольно съела капсулы с опасными паразитическими червями. Об этом сообщает сайт Росздравнадзора.

Подробности инцидента расписаны скудно, однако указано, что родители начитались в интернете хвалебных статей о неких «чудесных вакцинах» с «волшебной силой мощного иммуностимулятора». После чего они где-то (вероятно также через интернет) приобрели капсулы или таблетки с «вакциной», в которых содержалась взвесь живых личинок глистов трихинелл.

Спустя всего две недели после приема капсул внутрь, вся семья попала в городскую больницу КБ № 10 Хабаровска в очень тяжелом состоянии. В настоящее время идет расследование этого инцидента и уже выяснилось, что эти «волшебные вакцины» продавал некий ветеринар, чье имя не указано.

В связи с происшествием, Росздравнадзор призвал граждан своей страны ответственно относиться к своему здоровью: не прибегать к лечению нетрадиционными способами, использовать только зарегистрированные медицинские изделия и лекарственные препараты, а в случае недомогания незамедлительно обращаться к врачам.

Также уточняется, что трихинеллез, который вызывают черви-паразиты трихинеллы, очень опасное и сложное в лечении заболевание. У заболевших возникают отеки, лихорадка, сыпь. При тяжелых случаях поражаются внутренние органы и центральная нервная система. При попадании внутрь через рот, трихинеллы поселяются в кишечнике, но потом начинают расползаться по всему организму. Чаще всего они селятся в мышцах, попадая туда через кровеносные сосуды. По размеры трихинеллы мелкие, максимум 4 мм, однако, когда их много, они разрушают мышечную ткань.

Чаще всего заражение трихинеллами происходит из-за плохо прожаренного мяса свиньи или дикого кабана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению ученых из США, примерно четверть населения всего мира заражена глистами. Уровень заражения особенно высок в бедных странах, где плохая гигиена. Специалисты настаивают, что от глистов нужно избавляться, ведь, согласно последним исследованиям, паразитарная инфекция может даже спровоцировать рак.

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