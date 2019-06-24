Королева Елизавета II «в ужасе» сбежала из дворца: названа причина

Мир

Королева Великобритании Елизавета II «в ужасе» покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на The Sun.

Чиновники решили обратиться в службу по дезинсекции после того, как одна из крыс была замечена на кухне в резиденции королевской семьи.

В статье отмечается, что крысы и мыши являются большой проблемой для Лондона, особенно это касается старых построек.

Так, в прошлом году Британию заполонили новости о том, что страна находится под угрозой распространения крыс-мутантов, которые стали невосприимчивы к яду, которым их пытались травить. Новые особи по размеру схожи с обычными кошками.

Также издание пишет, что королеву планировали «выселить» в 2025 году в связи с ремонтом резиденции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елизавета II и Кейт Миддлтон в голубом открыли Королевские скачки в Аскоте — одно из главных светских событий британского лета. За свою взрослую жизнь Елизавета пропустила скачки в Аскоте лишь один раз — во время своей собственной коронации в 1953 году. Характерно, что ставки на скачках принимаются не только на лошадей, но еще и на цвет шляпки, в которой прибудет королева. В этом году фаворитом был розовый. На втором месте — голубой. И те, кто поставил на этот цвет, не прогадали. Ее Величество прибыла в голубом наряде и очаровательной шляпке с крупными цветами.

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