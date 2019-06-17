- 10:51 Посольство США, станция метро и рестораны: ряд объектов в центре Киева "заминировали"
- 10:35 На протесты в Гонконге вышли 2 миллиона человек: эффектные фото с воздуха
- 10:27 Принц Филипп советовал своему внуку Гарри не жениться на Меган Маркл
- 10:16 ЕС может приостановить безвиз для ряда стран: грозит ли это Украине?
- 10:16 Россию охватили масштабные лесные пожары: горят тысячи гектаров в десятках регионов
- 10:11 Овну звезды сулят карьерный рост, а Рыбам — проблемы на работе: гороскоп на неделю
- 10:00 Временный поверенный в делах США Кристина Квин отметила важнейшую роль «ПриватБанка» в развитии финансовый системы Украины
- 09:53 Под Харьковом произошло смертельное ДТП с автобусом: фото с места аварии
- 09:44 В сети запустили фейк о том, что ВСУ вошли в Донецк: что происходит на самом деле
- 09:35 Монополия на власть: журналист рассказал, чем Украине грозит большинство партии Зеленского в Раде
- 09:21 Леди Гагу засняли целующейся с женатым мужчиной: видео вызвало бурю эмоций в сети
- 09:16 Дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на 17 июня
Принц Филипп советовал своему внуку Гарри не жениться на Меган Маркл (фото)
Как утверждает британская пресса, супруг королевы Елизаветы принц Филипп, который 10 июня отметил свое 98-летие, советовал своему внуку Гарри не жениться на звезде сериала «Форс-Мажоры» Меган Маркл. Когда герцог Эдинбургский осознал, что между Гарри и американкой завязались серьезные отношения, он, как пишет издание Daily Mail, предупредил внука: «С актрисами выходят в свет, на актрисах не женятся».
Незадолго до того, как Гарри и Меган публично объявили о своей помолвке, принц Уильям, обеспокоенный стремительностью их романа, также поинтересовался у младшего брата: «Ты уверен?». Однако, несмотря на уважение к деду и привязанность к брату, Гарри проигнорировал их советы и сделал предложение Меган через год после знакомства. А на Уильяма даже затаил обиду за то, что тот не поддержал его выбор безоговорочно.
Филипп и Елизавета были первыми членами королевской семьи, познакомившимися с первенцем герцога и герцогини Сассекской Арчи, родившегося 6 мая. Как ранее писали «ФАКТЫ», в День отца Меган и Гарри опубликовали новую фотографию сына.
Читайте также: Королева Елизавета II встретилась с бывшей девушкой своего внука Гарри, которая играет в сериале ее прапрабабушку.
Читайте также: Знаменитая кинозвезда отвергла принца Гарри из-за разницы в возрасте.
Читайте также: После знакомства с Меган Маркл принц Гарри встречался не только с ней, но и с молодой моделью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...