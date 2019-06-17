Принц Филипп советовал своему внуку Гарри не жениться на Меган Маркл (фото)

Мир

Как утверждает британская пресса, супруг королевы Елизаветы принц Филипп, который 10 июня отметил свое 98-летие, советовал своему внуку Гарри не жениться на звезде сериала «Форс-Мажоры» Меган Маркл. Когда герцог Эдинбургский осознал, что между Гарри и американкой завязались серьезные отношения, он, как пишет издание Daily Mail, предупредил внука: «С актрисами выходят в свет, на актрисах не женятся».

Незадолго до того, как Гарри и Меган публично объявили о своей помолвке, принц Уильям, обеспокоенный стремительностью их романа, также поинтересовался у младшего брата: «Ты уверен?». Однако, несмотря на уважение к деду и привязанность к брату, Гарри проигнорировал их советы и сделал предложение Меган через год после знакомства. А на Уильяма даже затаил обиду за то, что тот не поддержал его выбор безоговорочно.

Меган Маркл

Филипп и Елизавета были первыми членами королевской семьи, познакомившимися с первенцем герцога и герцогини Сассекской Арчи, родившегося 6 мая. Как ранее писали «ФАКТЫ», в День отца Меган и Гарри опубликовали новую фотографию сына.

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