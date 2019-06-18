Дамы в голубом: Елизавета II и Кейт Миддлтон открыли Королевские скачки (фото)

Мир

18 июня Елизавета II, которая накануне принимала участие в торжественной церемонии Ордена Подвязки в Виндзоре, открыла Королевские скачки в Аскоте — одно из главных светских событий британского лета.

Впервые они были проведены еще в 1711 году по инициативе королевы Анны.

За свою взрослую жизнь Елизавета пропустила скачки в Аскоте лишь один раз — во время своей собственной коронации в 1953 году.

К слова, ставки принимаются не только на лошадей, но еще и на цвет шляпки, в которой прибудет королева. В этом году фаворитом был розовый. На втором месте — голубой. И те, кто поставил на этот цвет, не прогадали.

Ее Величество прибыла в голубом наряде и очаровательной шляпке с крупными цветами.

Королева Елизавета и королева Максима

Королеву сопровождали члены ее семьи, принявшие участив традиционной процессии карет. Так, Кейт Миддлтон, как отмечает Daily Mail, была в полупрозрачном голубом ансамбле от Ellie Saab (она впервые появилась на публике в туалете этого популярного среди голливудских знаменитостей ливанского бренда) и шляпке Philip Treacy.

В прошлом году герцогиня Кембриджская на скачках не присутствовала, так как официально находилась в декретном отпуске — после рождения третьего ребенка. В этом году по той же причине не было Меган Маркл, дебютировавшей в Аскоте в прошлом году, через месяц после венчания с принцем Гарри.

К слову, впервые на скачках в Аскоте Кэтрин Миддлтон появилась лишь в 2016 году — спустя пять лет после свадьбы с принцем Уильямом. Хотя королева каждый год посылала жене внука приглашения.

Жена принца Чарльза Камилла, герцогиня Корнуольская, выбрада на этот раз нежно-розовый цвет. Присутствовали также принц Чарльз, принц Уильям, внучки Елизаветы принцесса Евгения и Зара Тиндолл, невестка Софи, графиня Уэссекская, а также король и королева Нидерландов Виллем-Александр и Максима, которых накануне британская королевская семья принимала в Виндзоре.

Принцесса Евгения, Зара Тиндолл и Кейт Миддлтон

Традиционно на пятидневных скачках в Аскоте дамы соревнуются в оригинальности шляпок. Головные уборы принято менять каждый день. Причем самый экстравагантный экземпляр надевают в четверг, который называют также Днем леди.

Читайте также: Все еще икона моды: три платья принцессы Дианы проданы на аукционе за 326 тысяч долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter