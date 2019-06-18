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Дамы в голубом: Елизавета II и Кейт Миддлтон открыли Королевские скачки (фото)
18 июня Елизавета II, которая накануне принимала участие в торжественной церемонии Ордена Подвязки в Виндзоре, открыла Королевские скачки в Аскоте — одно из главных светских событий британского лета.
Впервые они были проведены еще в 1711 году по инициативе королевы Анны.
За свою взрослую жизнь Елизавета пропустила скачки в Аскоте лишь один раз — во время своей собственной коронации в 1953 году.
К слова, ставки принимаются не только на лошадей, но еще и на цвет шляпки, в которой прибудет королева. В этом году фаворитом был розовый. На втором месте — голубой. И те, кто поставил на этот цвет, не прогадали.
Ее Величество прибыла в голубом наряде и очаровательной шляпке с крупными цветами.
Королеву сопровождали члены ее семьи, принявшие участив традиционной процессии карет. Так, Кейт Миддлтон, как отмечает Daily Mail, была в полупрозрачном голубом ансамбле от Ellie Saab (она впервые появилась на публике в туалете этого популярного среди голливудских знаменитостей ливанского бренда) и шляпке Philip Treacy.
В прошлом году герцогиня Кембриджская на скачках не присутствовала, так как официально находилась в декретном отпуске — после рождения третьего ребенка. В этом году по той же причине не было Меган Маркл, дебютировавшей в Аскоте в прошлом году, через месяц после венчания с принцем Гарри.
К слову, впервые на скачках в Аскоте Кэтрин Миддлтон появилась лишь в 2016 году — спустя пять лет после свадьбы с принцем Уильямом. Хотя королева каждый год посылала жене внука приглашения.
Жена принца Чарльза Камилла, герцогиня Корнуольская, выбрада на этот раз нежно-розовый цвет. Присутствовали также принц Чарльз, принц Уильям, внучки Елизаветы принцесса Евгения и Зара Тиндолл, невестка Софи, графиня Уэссекская, а также король и королева Нидерландов Виллем-Александр и Максима, которых накануне британская королевская семья принимала в Виндзоре.
Традиционно на пятидневных скачках в Аскоте дамы соревнуются в оригинальности шляпок. Головные уборы принято менять каждый день. Причем самый экстравагантный экземпляр надевают в четверг, который называют также Днем леди.
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