В оккупированном Крыму «строители» разобрали крышу храма ПЦУ, – архиепископ Климент

Украина

Некие мифические «строители» разобрали крышу Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе. Об этом изданию «Крым.Реалии» рассказал архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент.

Он сообщил, что собор огородили и сняли кровлю, поэтому теперь несущие деревянные балки крыши не защищены от действия погодных условий.

«Мы делали ремонт крыши собора в 2011 году, тогда я отдал на это 25 тыс. грн. Все было покрыто оцинкованной жестью, и в некоторых местах шифером. Теперь же эти строители сняли покрытие, говорят, что якобы делают ремонт. Но из-за этого в потолке храма пошли трещины, он просто может обвалиться», — рассказал Климент.

Издание напоминает, что в феврале 2019 года Климент сообщал, что оккупационные власти Крыма требовали от епархии «освободить помещение» собора до начала марта. В «министерстве имущественных и земельных отношений Крыма» объясняли предписание об «освобождении помещений» храма окончанием срока действия договора с Крымской епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая перешла в созданную ПЦУ.

18 июня стало известно, что в помещениях Кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе, начали проводить строительные работы — очевидно, оккупанты решили добиться своего другими средствами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте архиепископа Православной церкви Украины Климента задержали на автовокзале Симферополя, после чего доставили его в Центральное районное отделение полиции города. Отмечается, что Климент направлялся в Ростов-на-Дону, где планировал посетить судебное рассмотрение дела политизаключенного Павла Гриба.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter