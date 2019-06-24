Внучка Софии Ротару похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Шоу-бизнес

Внучка народной артистки СССР Софии Ротару — модель и певица Соня Евдокименко — продолжает радовать своих поклонников.

В одном из недавних постов в Insgram девушка разместила пикантное фото, на котором позирует в стильном купальнике оригинального фасона, стоя по пояс в бассейне на фоне природы. Ее длинные пышные волосы распущены, а на глазах темные очки. Геолокация на фото показывает, что снимок был сделан в солнечных Каннах.

«Утро у бассейна. „Маленькая девочка“ у меня за спиной — работа британского скульптора Линна Чедвика», — написала Соня.

Фоловеры Сони, которых уже более 120 тысяч, начали активно комментировать фото.

«Купальник супер! Выглядишь превосходно», «Very beautiful», «Очень красивый купальник, по фигуре», — пишут они.

Также фанаты желают начинающей певице отлично отдохнуть и хорошо провести время.

Стоит отметить, что Соня регулярно выставляет в соцсетях свои фотографии, на которых показывает преимущества своей фигуры и естественную девическую красоту. Благодарные поклонники буквально засыпают девушку комплиментами, восхищаясь ее элегантным стилем.

Как известно, Соня Евдокименко растет достойной продолжательницей своей звездной бабушки: она изучает историю искусств и английскую литературу в Лондоне, свободно говорит на английском, занимается с детства музыкой и строит модельную карьеру, принимая участие в показах и рекламируя известные бренды. Кроме того, в этом году она решила стать певицей и даже записала свою первую композицию, которую с гордостью представила София Ротару.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не меньшей популярностью у фолловеров пользуется в Сети и внук народной артистки СССР Софии Ротару Анатолий Евдокименко: он вырос настолько притягательным парнем, что девушки даже начали сравнивать его с… вампиром! В частности, когда он выложил кадры со свежей фотосессии, на которой он предстал в «мрачном» и «холодном» образе, ему даже приписали «способность» покорять девушек взглядом.

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