«Вампирская» красота: внуку Софии Ротару приписывают способность покорять девушек взглядом

Шоу-бизнес

Внук народной артистки СССР Софии Ротару Анатолий Евдокименко вырос настолько притягательным парнем, что девушки даже начали сравнивать его с… вампиром! Об этом пишет Woman.ru.

Сообщается, что на днях Анатолий выложил кадры со свежей фотосессии, на которой он предстал в «мрачном» и «холодном» образе.

Поклонницы мгновенно отреагировали на снимки: «Прямо как из ''Сумерек''», «Взгляд — огонь», «Вот это красавец», «Ты прямо вампир», «Магнетические глаза». Звездный наследник не спешит отвечать на комплименты от прекрасного пола, однако лаконично проставил всем до одной лайки в ответ на добрые слова.

Издание напоминает, что 25-летний пошел по стопам своей звездной бабушки и связал свою жизнь с музыкой. Юноша разъезжает по разным странам, выступая со своими диджей-сетами и авторскими композициями.

Как известно, долгое время пресса обращала внимание лишь на внучку Софии Ротару — Соню, которая пошла по стопам звездной бабушки и решила стать певицей. В частности, в ноябре прошлого девушка анонсировала выход дебютной песни. Продюсером «Unbreakable» стал родной брат Сони Анатолий. Записали песню на студии в Киеве. Покорять шоу-бизнес юная артистка будет под псевдонимом Sofia Eve.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года легендарная украинская певица София Ротару, устроила себе зимние каникулы. 71-летняя народная артистка СССР отправилась в Лондон, где проводила время с детьми — сыном Русланом и невесткой Светланой, а также внуками — Анатолием и Соней-младшей.

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