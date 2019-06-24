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Одно лицо: Елена Кравец показала подросшую дочь
Звезда «95 Квартала», актриса Елена Кравец похвасталась в Сети фото своей старшей дочери Маши.
Как известно, 16-летняя девушка уже 10 лет профессионально занимается танцами, принимает участие во всеукраинских и зарубежных конкурсах. Также она демонстрирует модную одежду.
Вероятно, в одном из таких модных нарядов и был сделан снимок. «Моя любовь в льняном костюме»,— подписала фото Елена.
Фолловеры комендиантки сразу же отметили блестящие внешние данные Маши, а также ее похожесть на маму.
«Донечка ваша ну просто неймовірна красунечка, а ще вона просто копія вас», «Со схожестью мамы уже легко может заменять ее в 95-ом», «Боже какая красотка», «Богиня», «Хах, кого-то она мне напоминает», «Очаровашечка! Я залюбовалась!»— пишут пользователи в комментариях.
Также в воскресенье Елена Кравец опубликовала еще одно фото дочери — на нем она изображена в одесском дельфинарии.
«Даже не знаю, кто тут больше счастлив? Спасибо за чудные три дня у вас в гостях», — написала она.
На фото видно, как Маша с удовольствием проводит весело время возле дельфинов. Многие пользователи традиционно отметили красоту девочки, напоминающей маму.
«Это Лена или дочь Лены?», «Очень похожи с мамой. Вы вообще, как две капли воды», «На маму реально похожа» — комментировали пост восторженные поклонники.
К сожалению, снимок вызвал бурю негодования от защитников животных: они написали массу нелицеприятных высказываний о том, как нехорошо держать дельфинов не в морской воде, а в закрытом помещении, сколько это приносит им страданий
Под постом развернулась настоящая дискуссия между пользователями.
Резюмировала перепалку одна из пользовательниц, которая попыталась спасти Елене наверняка испорченное настроение: «Елена, Вы и Маша прекрасны! Не обращайте внимание на зоорадикалов и мифы об этих прекрасных млекопитающих!»
После ее предложения бурное обсуждение снимка красивой девушки прекратилось.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена Кравец с мужем Сергеем также воспитывают младших детей — двойняшек Ваню и Катю, которых сдала в детский сад.
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