Одно лицо: Елена Кравец показала подросшую дочь

Шоу-бизнес

Звезда «95 Квартала», актриса Елена Кравец похвасталась в Сети фото своей старшей дочери Маши.

Как известно, 16-летняя девушка уже 10 лет профессионально занимается танцами, принимает участие во всеукраинских и зарубежных конкурсах. Также она демонстрирует модную одежду.

Вероятно, в одном из таких модных нарядов и был сделан снимок. «Моя любовь в льняном костюме»,— подписала фото Елена.

Фолловеры комендиантки сразу же отметили блестящие внешние данные Маши, а также ее похожесть на маму.

«Донечка ваша ну просто неймовірна красунечка, а ще вона просто копія вас», «Со схожестью мамы уже легко может заменять ее в 95-ом», «Боже какая красотка», «Богиня», «Хах, кого-то она мне напоминает», «Очаровашечка! Я залюбовалась!»— пишут пользователи в комментариях.

Также в воскресенье Елена Кравец опубликовала еще одно фото дочери — на нем она изображена в одесском дельфинарии.

«Даже не знаю, кто тут больше счастлив? Спасибо за чудные три дня у вас в гостях», — написала она.

На фото видно, как Маша с удовольствием проводит весело время возле дельфинов. Многие пользователи традиционно отметили красоту девочки, напоминающей маму.

«Это Лена или дочь Лены?», «Очень похожи с мамой. Вы вообще, как две капли воды», «На маму реально похожа» — комментировали пост восторженные поклонники.

К сожалению, снимок вызвал бурю негодования от защитников животных: они написали массу нелицеприятных высказываний о том, как нехорошо держать дельфинов не в морской воде, а в закрытом помещении, сколько это приносит им страданий и т. д.

Под постом развернулась настоящая дискуссия между пользователями.

Резюмировала перепалку одна из пользовательниц, которая попыталась спасти Елене наверняка испорченное настроение: «Елена, Вы и Маша прекрасны! Не обращайте внимание на зоорадикалов и мифы об этих прекрасных млекопитающих!»

После ее предложения бурное обсуждение снимка красивой девушки прекратилось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена Кравец с мужем Сергеем также воспитывают младших детей — двойняшек Ваню и Катю, которых сдала в детский сад.

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