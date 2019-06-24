Происшествия

В Чернигове в лицее № 11 разгорелся скандал. Ученице 11 класса не разрешили показать на выпускном танцевальный номер, который она готовила в паре с мальчиком на инвалидной коляске. По словам выпускницы, классный руководитель и завуч объяснили это тем, что такой танец, дескать, испортит праздничную атмосферу. За девочку и ее партнера вступилась их тренер по спортивным танцам. Тем временем в лицее озвучивают несколько иную версию событий. «ФАКТЫ» выясняли подробности скандала.

17-летняя Ева Шестак и ее 16-летний партнер по танцам Даня Гирчук занимаются в танцевальной студии уже много лет. За это время ребята успели стать лауреатам различных соревнований, в том числе и международных. По словам самой Евы, в родном лицее № 11 она выступала едва ли не каждый год. Раньше танцевала сама, а на выпускном захотела выступить со своим партнером-колясочником. Но педагогам идея не понравилась.

- Классная руководитель сама еще несколько месяцев назад говорила, что на выпускной нужны номера, — рассказала «ФАКТАМ» Ева Шестак. — Я давно занимаюсь танцами, часто выступала на школьных мероприятиях. Поэтому захотела подготовить номер и на выпускной. Но в этот раз я планировала впервые выступить в школе не сама, а с Даней, с которым мы танцуем в паре уже три года. Даня тоже обрадовался — он хотел таким образом поздравить меня с выпуском.

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Мы несколько месяцев готовили наш номер. Я и подумать не могла, что у кого-то это может вызвать негативную реакцию. Тем более у учителей. CombiDance (танец, в котором один из партнеров на коляске. О таких танцах не раз писали «ФАКТЫ») известен во всем мире, и это действительно очень красиво. Но когда я сказала классной руководительнице каким будет танец, ей это не понравилось. Она сказала, что такой номер для выпускного не подойдет. Мол, он будет скучным, омрачит праздник. Я возразила, на что она сказала: «Лучше, чтобы было много людей на сцене. А вас будет двое, а этот мальчик еще и на коляске…» В результате она сказала мне подойти к завучу. Но дала понять, что она этот номер видеть на выпускном не хочет.

Ева и Даня танцуют в паре уже три года

Ева Шестак подошла к завучу, но и там, по словам девочки, поддержки не нашла:

- Я пришла к завучу со своим тренером Юлией Васильевной. Подумала, что тренер, возможно, лучше сможет объяснить, что это за танцы. Юлия Васильевна даже принесла наши с Даней фотографии с танцпола. Но завуч не стала их смотреть. Она сразу сказала: «Знаете, этот номер для школы не подходит. Он… слишком спортивный». Хотя в школе на каждом мероприятии выступает коллектив спортивного танца, и их танцы куда более спортивные, чем наши. Потом завуч еще сказала, что такие танцы не соответствуют уровню то ли выпускного, то ли школы. Все это было очень неприятно. Когда я выступала одна, никто против моих номеров не возражал. Но как только я сказала, что в этот раз со мной будет парень на коляске, в школе стали искать тысячу причин, чтобы не позволить нам выступить. Я не знала, как на все это реагировать, и как сказать об этом Дане. Мне неприятно, а представьте как ему! Но это еще не все. После разговора с завучем, который ничем не закончился, классная руководитель при одноклассниках еще раз сказала мне, что такой номер для выпускного не подходит. Сказала, что это не номер, а «какая-то х… я». Это слышала не только я.

- Я была вместе с Евой у завуча, и та при мне сказала, что такой номер «не соответствует уровню мероприятия», — рассказала «ФАКТАМ» тренер Евы и Дани Юлия Дмитренко. — Я объясняла, что Ева и Даня — призеры многих конкурсов, выступают по всей Украине и даже за рубежом. Но завуча это не интересовало. Классный руководитель сразу спросила у Евы: «Так у тебя что партнер инвалид?» И они решили, что танец с парнем на коляске — это «не их уровень». Я была в шоке. Как красивый танец может омрачить их мероприятие? Даня шейник, и у него кроме ног не работает одна рука. И при этом он показывает великолепный результат. В девять лет он стал серебряным призером Чемпионата Украины по танцам на колясках, причем среди взрослых (юниорских соревнований нет). В прошлом году Даня с Евой взяли «бронзу» на открытом чемпионате в Польше, опять-таки среди взрослых. Они очень талантливые, а сила духа Дани не может не восхищать. Я уверена, что этот номер всем бы понравился. Но ведь ни завуч, ни классный руководитель даже не видели этот танец! В лицее сцена очень маленькая, поэтому Даня с Евой проводили репетиции в зале, где обычно занимаются. Но сам выпускной пройдет в Дворце культуры, где есть подходящая сцена.

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После того, как в соцсетях поднялся по этому поводу скандал, и об этом случае рассказали по телевидению, завуч вдруг заявила, что ничего подобного нам не говорила. Дескать, проблема была только в том, что Даня учится в другой школе. Но я ведь помню, что она нам заявляла! Все это ужасно обидно и неприятно. А сейчас Еву из-за этой ситуации уже начали травить в классе. И насколько я понимаю, произошло это не без помощи учителей.

- 21 июня у нас должна была быть репетиция выпускного, — говорит Ева. - Мне почему-то сказали прийти в школу на час позже, чем всем остальным. Когда я пришла, одноклассники странно на меня смотрели и не хотели со мной общаться. Даже когда садилась с ними на одну скамейку, они отсаживались. А до этого дня все было в порядке.

- Очевидно, учителя уже настроили детей против Евы, — говорит «ФАКТАМ» мама Евы Алена. — Наверное, сказали им, что Ева пытается сорвать выпускной или что-то в этом роде. Мы можем только догадываться. Но самое ужасное началось позже. Вечером того же дня в классном чате в Viberодноклассники стали писать про дочку гадости. А в конце этой переписки написали: «Давайте все удалим, а то Ева у нас защитница прав инвалидов. Сейчас сделаем скриншоты и выставит как компромат». А потом я прочитала переписку в родительском чате, от которой у меня волосы стали дыбом.

Родители пишут: «Дети уже думают, как ей (т.е. Еве) отомстить». «За патлы ее и на телевидение, пусть просит прощение». «Все дети хотят выступать. Она что, цаца?» «Моему ребенку тоже не дали стишок, и она нигде не участвует. Так может и мне телевидение пригласить и всем нагадить?»

Прочитав это, мы решили вообще не идти на выпускной. Я на успокоительном, дочка в слезах. Это самый настоящий буллинг, причем не только со стороны детей, но и их родителей. Мама Дани тоже уже не может спать ночами… Для нас это потрясение.

Когда в черниговский лицей № 11 приехали журналисты телеканала 112, они застали там классную руководительницу Евы Викторию. Классная руководитель дала короткий и мало что объясняющий комментарий:

- Я говорила Ева, что это выпускной, а значит все должно быть празднично. А этот номер она придумала сама. Я даже не знала, что она собирается его делать… А праздник должен был быть феерическим, понимаете?

«ФАКТЫ» позвонили директору лицея Светлане Рубан. Она сказала, что лично к ней по поводу этой проблемы ни Ева, ни завуч либо классный руководитель не обращались.

- К сожалению, они ко мне даже не подходили, чтобы урегулировать эту ситуацию, — сказала «ФАКТАМ» Светлана Рубан. — Поэтому я узнала о происходящем уже когда разгорелся скандал. Сразу хочу сказать, что выступление на сцене ребенка на инвалидной коляске ни в коем случае не может быть проблемой. Классная руководитель Евы и завуч говорят, что вопрос о том, чтобы Ева с ее партнером не выступали на выпускном, вообще не стоял. Просто Ева не приходила на репетиции в школу и не брала трубку, когда ей звонила классный руководитель…

- По словам Евы и ее тренера, завуч сказала им, что такой номер не соответствует уровню мероприятия…

- Ну как нормальный человек мог такое сказать? Завуч говорит, что этого не было. И Еве потом объясняли, что это не проблема, что они могут выступать. Произошло недоразумение, все друг друга не поняли. Но люди зачем-то спекулируют и делают из этого сенсации. Думаю, что, когда возникли эти недоразумения, Еве нужно было первым делом обратиться к директору. У меня у самой ребенок инвалид… А Еву я учила. Хорошо ее знаю. Это очень неприятная ситуация. Надеюсь, мы все же найдем общий язык.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале в Каменском Днепропетровской области, где ученицу 4 класса не допустили к сладкому столу из-за того, что ее родные не сдали деньги на сладости. Похожий инцидент был и в Харькове, где члены родительского комитета публично унизили девочку за то, что ее родители не сдали деньги на торт. После этого скандала учительницу, которая была одновременно и членом родительского комитета, уволили.

На фото в заголовке — Даниил Гирчук

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