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Популярный украинский курорт сняли с высоты: опубликованы яркие фото
В сеть выложили свежие фотографии из курортной Кирилловки на берегу Азовского моря (Запорожская область), которую ранее сняли на видео с высоты птичьего полета.
Фотографии на своей страничке в социальных сетях выложил Дмитрий Антифеев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортном поселке Кирилловка на Азовском море туристам оригинальным образом напомнили о необходимости соблюдать чистоту и уносить мусор с пляжа. Возле местной заправки к столбу прикрепили фигуру висящего вниз головой человека с табличкой «Он бросал мусор».
Фото со странички в Facebook Dima Antifeev
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