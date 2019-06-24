Популярный украинский курорт сняли с высоты: опубликованы яркие фото

Общество и люди

В сеть выложили свежие фотографии из курортной Кирилловки на берегу Азовского моря (Запорожская область), которую ранее сняли на видео с высоты птичьего полета.

Фотографии на своей страничке в социальных сетях выложил Дмитрий Антифеев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортном поселке Кирилловка на Азовском море туристам оригинальным образом напомнили о необходимости соблюдать чистоту и уносить мусор с пляжа. Возле местной заправки к столбу прикрепили фигуру висящего вниз головой человека с табличкой «Он бросал мусор».

Фото со странички в Facebook Dima Antifeev

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