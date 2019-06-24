Происшествия

В Киеве часть Южного моста обрушилась на авто: фото с места происшествия

В Киеве на Оскорках произошло ЧП — камнями, упавшими с моста, был поврежден автомобиль. Ранее сообщалось, что на столичном Южном мосту из-за ремонта ограничат движение до 8 июля.

Как сообщает «Киев Оперативный», части «уставшего» моста упали на проезжающий под путепроводом автомобиль Renault.

Также фото с места чрезвычайного происшествия опубликовал ресурс «Kyiv Arty». Сообщается, что перекрыты две полосы движения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Южном мосту в ДТП погиб лось, которого сбил Mercedes. В сети удивились, как на мосту с оживленным движением могло оказаться дикое животное.

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