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52-летняя Николь Кидман обнажилась перед фотокамерой (фото)
Голливудская звезда Николь Кидман, которая 20 июня отпраздновала свое 52-летие, рискнула обнажиться перед фотокамерой. Актриса выложила у себя в Instagram эффектный черно-белый снимок, на котором она позирует в расстегнутой спереди блузке, которая едва прикрывает ее голую грудь.
«Люблю белую рубашку», — подписала Николь фото, которое является частью фотосессии для журнала Vanity Fair.
Уже за первый же час фото набрала более 80 тысяч лайков. Поклонники сделали актрисе массу комплиментов, хотя некоторые были несколько шокированы откровенностью снимка.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кидман удивила фанатов декольте в стиле Ким Кардашьян.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!