Николь Кидман удивила декольте в стиле Ким Кардашьян (фото)

Шоу-бизнес

Голливудская звезда Николь Кидман произвела фурор на церемонии вручения премий Academy of Country Music (ACM Awards 2019) в Лас-Вегасе, куда она сопровождала своего мужа Кита Урбана — известного австралийского певца в стиле кантри, который, как пишет Daily Mail, был в числе номинантов.

51-летняя Николь облачилась в необычное черно-серебристое платье с кружевом и смелым декольте, которое, как отметили поклонники, напоминало стиль известной своей эпатажностью Ким Кардашьян. Платье Кидман (которое некоторые назвали «готическим») дополнила черно-серебристыми босоножками на высоких шпильках, благодаря которым она почти на голову возвышалась над своим супругом, несмотря на то, что он надел туфли на толстой подошве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Том Круз запретил своей бывшей жене Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына.



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