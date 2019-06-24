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Однопартиец Гриценко умер после жестокого избиения полицейским в Виннице
В партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко сообщили о смерти своего соратника — Александра Комарницкого, попавшего в больницу после «беседы» с сотрудником полиции Винницкой области.
Как сообщает руководитель винницкого областного отделения партии Сергей Гайструк, Александр Комарницкий скончался после 12-дневного пребывания в коме. «Остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого. Трагедия, которая июньским вечером произошла на улице нашего города … Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан, избила Сашу до состояния, которое стало смертельным…» — говорится в сообщении.
В Виннице возле здания областной полиции местные активисты анонсировали пикет с требованием наказать виновных в гибели Комарницкого.
Тем временем в областной прокуратуре сообщили, что сотруднику Киевского отделения полиции Винницкого ГУНП, который 11 июня около 23:00 в Виннице, будучи при исполнении служебных обязанностей, нанес Александру Комарницкому тяжкое телесное повреждение, отправили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
А в Нацполиции сообщили об отстранении от выполнения обязанностей не только подозреваемого полицейского, но и четверых руководителей, в том числе, начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Комарницкий попал в больницу с трещинами в черепе, журналисты выяснили, что его обидчик — оперативник Сергей Пивовар, который, кстати, является победителем чемпионатов по борьбе — он занимается самбо.
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