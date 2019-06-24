Убийство Даши Лукьяненко под Одессой: все детали трагедии

Происшествия

Под Одессой правоохранители провели следственный эксперимент с Николаем Тарасовым, которого подозревают в зверском убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Для этого 22-летнего бывшего местного жителя, а ныне заключенного Одесского СИЗО, специально облачили в бронежилет, каску и конвоировали в Ивановку, на место печальных событий.

«Нанес ребенку несколько ударов шилом в шею и, надев на голову полиэтиленовый пакет, задушил»

В ходе следственного эксперимента подозреваемый полностью воссоздал свои преступные действия 13 июня. Именно в тот день Даша направлялась в школу, на занятия танцевального кружка, и, как сейчас выясняется, в тот же день была убита. Спустя буквально полчаса после исчезновения. Масштабная спецоперация правоохранителей по ее поиску, с привлечением сотен волонтеров, местных жителей, а также водолазов, авиатехники, сотрудников ГСЧС длилась без малого неделю. С места происшествия изъяты тело маленькой мученицы и вещественные доказательства.

Подозреваемого привезли в Ивановку для проведения следственного эксперимента

«Следователями восстановлен поминутный хронометраж событий того страшного дня. Так, увидев девочку на улице, в районе поселкового рынка, злоумышленник затянул ее в дом, где попытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он нанес ребенку несколько ударов шилом в шею и, надев на голову полиэтиленовый пакет, задушил. Лишив жизни несовершеннолетнюю, он привязал к ее ногам пакет с камнями, обмотал скотчем и спрятал ее тело в выгребной яме туалета домовладения», — пояснили в полиции. Заметим, этот туалет располагается во дворе, метрах в тридцати-сорока от жилища. Именно там на седьмые сутки поисков нашли тело несчастной.

Следственный эксперимент

Как рассказал начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, тело девочки было обнаружено после того, как с помощью специальной техники разбили бетонную основу, которой была покрыта выгребная яма.

«Когда удалось таким образом расширить отверстие, увидели руку ребенка, за которую и подняли труп на поверхность», — уточнил Бех.

Напомним, ранее сообщалось, что тело ребенка нашли только во время третьего обыска домовладения, в котором проживал подозреваемый.

«Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками», — рассказал сельчанин-убийца в ходе следственного эксперимента, на видеокамеру.

Следует уточнить, что этого извергу показалось недостаточно и он нанес ребенку ряд ударов в шею острым предметом. Повредил, в частности, сонную артерию и малышка истекла кровью. Если даже оставить «за скобками» этот факт, остается неясным, где находилась девочка (либо ее тело) во время двух предыдущих обысков и почему правоохранителям не удалось ранее вычислить подозреваемого. Правда, сами они просят сделать «поправку» на испепеляющую жару, при которой, дескать, поисковые собаки попросту не в состоянии правильно «нанюхать» искомый объект.

А вот у обычных жителей Ивановки имеется своя версия. Ольга, одна из них, рассказала, что в разговоре с ней мать Николая вспоминала, как к ней приходили кинологи и ничего не нашли.

«Я тете Маше (матери подозреваемого. - Авт.) верила, поддерживала ее, когда она говорила, что сына пытаются оболгать. Она еще мне сказала: „Если он убил, то куда бы спрятал труп?“ — а я отвечаю: „Как куда?! В морозилку“. Ведь рядом с жилым домом Тарасовых имеется склад для товара… Тогда тетя Маша замолчала, а после паузы сказала: „Ой, у нас не работают морозилки, только холодильник“. Но они в тот день получали мясо, они же его где-то хранят. Подумалось: не мог ли он (Николай Тарасов. — Авт.) сначала спрятать тело девочки в холодильник? А потом сам или с помощью родителей выбросил его в канализацию? Может, поэтому оно сохранилось?..»

Касательно «сохранности тела» — вопрос спорный. Ведь именно в силу того, что оно разлагалось, Дашу вынужденно провожали в последний путь в закрытом белом гробике.

Похороны Даши Лукьяненко

Между тем страсти вокруг ужасающей истории не утихают. В Ивановке, где еще до недавнего времени семью Тарасовых считали благополучной, мнение кардинально изменилось. Буквально в одночасье.

Глава семейства был осужден практически по той же статье

Посылов несколько. Основной — всплыла история (в частности, на суде, где избирали меру пресечения подозреваемому Николаю Тарасову) о судимости главы этого семейства. Практически по той же уголовной статье.

Оказалось, что семья Тарасовых приехала в Ивановку 15 лет назад из Николаевской области. По рассказам близких и знакомых, глава семейства Геннадий Тарасов отбывал срок тюремного заключения. Преступление он совершил в 1995 году, в селе, где они ранее проживали. Тогда Тарасова-старшего также обвинили в попытке изнасилования и даже осудили на пять лет. Семье пришлось срочно менять место жительства — просто убегать от гнева соседей.

Еще один посыл — неискренность. Говорят, что Николай в день ЧП «даже вида не подал, глазом не моргнул, да еще и цинично участвовал в операции по поиску Даши». Его отец, Геннадий, 19 июля, когда уже обнаружили в их домовладении тело девочки, спокойно торговал в своей лавке на местном рынке и все жаловался на полицейских, которые во время обысков «буквально разгромили дом и нанесли сумасшедший ущерб».

Также «вдруг вспомнили», что Тарасов-старший часто и без повода бил сыновей (в семье есть еще и старший, Александр), когда те были подростками. Потому, дескать, «эти ребята обозлены с самого юношества и способны на всякое».

О том, что Геннадий держал сыновей в ежовых рукавицах, говорят и в местной школе. При этом отмечают хорошие математические способности и смекалку Николая. Насколько известно, после школы он продолжил обучение в одесском колледже, также работал некоторое время.

«Коля действительно работал в Одессе, однако почему-то там разругался, уволился и вернулся домой. Здесь он „ушел в себя“, закрылся в своей комнате и ни с кем не разговаривал. Мама пыталась как-то наладить, успокоить, но у нее больное сердце — не выдержала, попала в больницу…» — рассказывает старший брат, 26-летний Александр Тарасов.

Посыл третий — предприниматели Тарасовы торгуют на местном рынке, в непосредственной близости от торговой точки, в которой работает мама Даши.

Правда, имеется существенное «но». Мария, мать подозреваемого, принимала активное участие в поисках Даши.

Из официального полицейского сообщения: «К ним в дом (Тарасовых. - Авт.) несколько раз приходили полицейские с осмотром, родители не препятствовали. Разрешали все изучать в доме и во дворе».

Более того, выяснилось, что в день убийства девочки родители Николая были в Одессе, а его попросили разгрузить товар, который должны привезти на рынок. Другое дело, что именно там молодой человек и выследил Дашу…

Позже Мария Тарасова неистовствовала: «Простите, что вырастила такого монстра! Ждала от него подлости для нас, но не для ребенка. Я пойду на полиграф, отвечу на все вопросы! Он видел, что я при давлении 190 на 115 пурпурно-красная бегаю, ищу ребенка, и он бегал рядом со мной и ни слова мне не сказал. А как людям теперь объяснить, что я на самом деле об этом не знала…»

Напомним, женщина публично отказалась от своего сына Николая, сказав, что они не желают нанимать ему адвоката и вообще больше не хотят его знать.

Выходит, еще несколько дней назад семья считалась благополучной. Теперь им угрожают сжечь дом и сломать контейнер на рынке, загрузить продукты на машину и вывалить во двор. В то, что они не знали о трупе во дворе, местные не верят.

А что правоохранители? Пока наступила некая пауза, информационный вакуум. Впрочем, к этому не привыкать: в первые дни трагедии в Ивановке наблюдалось нечто подобное. 14 июня — стандартное сообщение о розыске пропавшей Даши, следом — о начале поисковой спецоперации, двое суток спустя (16 июня) — описание, в чем была одета пропавшая девочка. Еще двое суток спустя — информация о том, что «территорию поселка отрабатывают специалисты-кинологи со служебными собаками, которые обучены искать трупы…». И следом — логическое завершение: найдено тело девочки.

«История не закончена, потому что будет следующая жертва, если опять это перейдет в разряд обычной уголовной статистики»

— Я понимаю, что сейчас всех интересуют только выборы или еще какой-то бред, — комментирует подполковник полиции в отставке, известный одесский активист Владислав Сердюк. — Меня беспокоит другое. Меня беспокоит то, что в Ивановке похоронили несчастного ребенка, которого убило одно существо. Похоронили в закрытом гробу — в открытом было просто невозможно. Смотреть спокойно на то, во что негодяй превратил веселую жизнерадостную девочку, не смог бы никто… Ребенка похоронили, существо, которое ее убило, заехало в СИЗО. Все, история закончена? Скоро все забудут? Нет, история не закончена, потому что будет следующая жертва, если опять это перейдет в разряд обычной уголовной статистики. Чей ребенок будет следующей — ваш? А может, ваш? Вы сейчас на работе, а ваша дочь пошла с подружками в кино? А ее телефон уже 2 часа как вне зоны?

Я требую провести встречу на базе областной администрации или ГУНП в Одесской области, или прокуратуры в Одесской области. Безразлично где, хоть у Дюка. На этой встрече должны быть представители органов власти, общественности, журналисты, представители КМЕС (Консультативной миссии Евросоюза) в Украине. Тема встречи: «Что делать, чтобы больше не убивали, не насиловали и не пытали детей?». Лично я хотел бы услышать от представителей правоохранительных органов и местных органов власти ответы на следующие вопросы:

1. Сколько за прошлый и за этот год возбуждено уголовных производств по ст. 152, 153, 154, 155, 156 УК Украины, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние лица. 2. Сколько задержано лиц за совершение указанного в п. 1 преступления, скольким предъявлено подозрение и какие меры пресечения им избраны? В особенности интересует повторность. 3. Сколько фактов домашнего насилия по отношению к детям зафиксировано местными органами власти или полицией в этом году и какова была реакция? 4. Какая борьба ведется киберполицией с теми, кто производит и распространяет порноконтент, особенно с участием детей? Сколько таких фактов выявлено в прошлом и текущем году? 5. Какие меры в плане безопасности детей запланировали на ближайшие два-три месяца органы местной власти? Прошу представителей КМЕС в Украине рассказать, как организована борьба с преступлениями в отношении несовершеннолетних в странах ЕС и дать какие-то советы.

Пока будем ждать, когда новая (старая) Рада примет «антипедофильные» законы, убьют или изнасилуют еще с десяток детей.

Речь идет об инициативе касательно принятия «Закона Даши Лукьяненко»: украинцев призывают подписывать петицию против педофилов.

Спас ли бы такой законопроект Дашу? Вопрос открытый. Ведь в данном конкретном случае убийца не может рассчитывать ни на какие поблажки со стороны правосудия. Впрочем, по данным ювенальной превенции, например, только в Прикарпатье от преступлений сексуального характера в прошлом году пострадали 10 детей. В 70 процентах обидчиками были либо члены семьи, либо люди, которых дети хорошо знают. И во многих из этих историй, когда людям не грозит пожизненное заключение, законопроект мог бы пригодиться. В частности, таким преступникам по крайней мере отказали бы в трудоустройстве в учреждения, где работают с детьми. Тем более что в случае с педофилами часто говорится о повторяющихся преступлениях.

«Сегодня уже в возрасте пяти-семи лет дети смотрят порнофильмы. Это искажает их психику»

Убийца Даши Лукьяненко получит должное наказание, но властям Украины необходимо озаботиться профилактикой таких преступлений. Об этом заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. Он выступил за организацию в Украине детской киберполиции, чтобы исключить возможность просмотра порнографии маленькими детьми.

«Сегодня уже в возрасте пяти-семи лет дети смотрят порнофильмы. Это искажает их психику и вообще является сексуальным насилием по отношению к детям», — объяснил он.

Кулеба напомнил, что известно о подозреваемом в убийстве Даши: «Он мог по полгода не выходить из дому, пересматривал порно, и никого это тогда не волновало… Не знаю, как он вел себя в школе. Но чтобы защитить наших детей, мы должны сегодня говорить именно о профилактических мерах. Потому что, возможно, если бы на него кто-то обратил внимание…

Откуда берутся педофилы? Да 60 процентов из них — это те, кого насиловали, кто переживал сексуальное насилие в детском возрасте. Потом они делают это с другими. И нам надо это предотвращать. Нам надо принимать законы, которые позволят защитить ребенка. Чтобы он потом, уже будучи взрослом, не убивал и не насиловал", — призвал уполномоченный президента.

Сейчас в уголовном производстве назначен ряд экспертиз, в том числе — судебно-психиатрическая, которая должна определить вменяемость подозреваемого, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки. В пятницу, 21 июня, суд избрал 22-летнему Тарасову меру пресечения — содержание под стражей сроком 60 суток, без права внесения залога. Санкцией вменяемых ему статей УК предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.

Подсудимый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что «не знает». Кроме того, подозреваемый утверждает, что следы преступления уничтожал самостоятельно, никто ему не помогал.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали об аналогичной истории, когда в конце августа 2016 года в селе Лощиновка Измаильского района была изнасилована и убита маленькая девочка. В преступлении правоохранители подозревают 21-летнего Михаила Чеботаря — местного жителя цыганской народности. Его обвиняют по нескольким статям УК Украины: умышленное убийство малолетнего ребенка с целью сокрытия другого преступления, изнасилование малолетней. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Несмотря на то что подозреваемый был задержан по горячим следам, в селе начался бунт. Люди массово громили жилища проживавших там цыган, требуя их немедленного выселения лишь на том основании, что вероятный насильник и убийца — наполовину цыган. Ничего подобного в Лощиновке не наблюдалось с 1821 года — даты возникновения этого села в Измаильском районе. Здесь мирно уживались болгары, украинцы, молдаване, русские, белорусы, ромы, гагаузы. Не было никаких стычек на этнической почве — и вдруг… Практически всем местным цыганам пришлось в срочном порядке покинуть село из-за угрозы физической расправы. Бежали, в чем были одеты, не успев взять с собой вещи. До сих пор они с детьми скитаются вдали от насиженных мест по родственникам и знакомым, либо снимают жилье.

Как говорится в материалах расследования, в ночь совершения преступления злоумышленник с друзьями и родителями убитой проводил время в баре «Фортуна» и употреблял спиртные напитки. Около трех часов ночи он отправился к себе домой. Проходя мимо жилища своих знакомых, которые остались в баре, и зная, что в доме без присмотра находятся дети, он решил воспользоваться моментом и удовлетворить свою похоть. Беспрепятственно попав в дом, взял на руки спящую восьмилетнюю девочку, отнес ее на пустырь, где изнасиловал, а после убил.

Однако эта и другие версии, выдвигаемые следствием, оказались абсолютно несостоятельными. Виновность Чеботаря доказать невозможно. Скорее можно доказать его абсолютную непричастность к этому жуткому преступлению. Тем не менее Михаила удерживают, без приговора суда, в местах лишения свободы.

Напомним, Дашу Лукьяненко похоронили 21 июня в Ивановке. Проститься с девочкой с ангельским выражением лица пришло по меньшей мере полпоселка. Некоторые приехали провести Дашу в последний путь из Одессы и других населенных пунктов. В том числе — сотрудники полиции и волонтеры — те, которые почти неделю проводили поисковую операцию.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что на днях в Киеве был убит девятилетний мальчик. Поиски ребенка продолжались около суток, после того как школьник не вернулся домой с прогулки.

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