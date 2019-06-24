Компаундинг-центр — путь спасения для онкобольных

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Главное достояние человека — это его здоровье. Но есть такие заболевания, лечение которых требует не только правильного диагностирования, но и точного подбора препаратов, их дозировки и методики использования. Одними из наиболее сложных и страшных являются онкологические заболевания. Большинство людей, столкнувшихся с этой бедой, считают, что для борьбы с болезнью нужны исключительно зарубежные препараты серийного производства. Но это не так. Сегодня в Украине существует уникальное высокотехнологичное производство препаратов для химиотерапии, позволяющее изготовить растворы, готовые для введения, или капсулы по индивидуальному рецепту и при этом сэкономить от 30% за счет персонализированного подхода при определении точной дозировки. Такая методика называется компаундинг.

Не так давно в Украине был открыт первый компаундинг-центр — «Хемотека», использующий персонифицированный метод при производстве противоопухолевых препаратов, очень популярных на протяжении многих лет в Европе и Америке. Данное инновационное для Украины направление позволяет заказывать и получать химиотерапевтические препараты по индивидуальному рецепту. Важно, что при изготовлении лекарств принимаются во внимание клинические и антропометрические данные пациента. А значит, нет необходимости в дополнительных манипуляциях после приготовления препарата, ведь больной получает лекарственные средства в готовой для введения форме, с соблюдением самых строгих правил транспортировки.

К сожалению, лечение онкопатологии всегда сопряжено с критически высоким риском для здоровья и жизни, так как цитостатические препараты без исключения имеют высокий риск развития побочных реакций и нуждаются в очень точном дозировании и сопровождении квалифицированными специалистами. Именно для минимизации таких рисков была создана вся мировая индустрия компаундинг-центров. В развитых странах ЕС, а также в США и Японии значительная часть химиотерапевтических препаратов, инъекционных или таблетированных, приготавливается персонализировано для пациентов в компаундинг-центрах. Поэтому, несмотря на ориентацию на индивидуальные потребности пациента, компаундинг-центры массово обслуживают десятки миллионов потребителей ежегодно во всем мире.

Стоит отметить, что готовые для введения растворы «Хемотеки» имеют срок хранения не менее 14 дней. Исследование стабильности готовых растворов составляет большую часть работы высокотехнологичной лаборатории. Причем все испытания задокументированы и направлены в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Центр персонализированной фармации «Хемотека» имеет свою веб-платформу, на которой врачи-онкологи могут выписывать рецепты своим пациентам в онлайн-режиме. Платформа удобна и пациентам: с помощью ее они могут самостоятельно рассчитать стоимость химиотерапевтического лечения, увидеть ассортимент, посмотреть наличие препаратов и получить бесплатную консультацию.

Онкофармацевтический сервис применяет в своей работе различные инструменты, используемые при изготовлении цитотоксических и опасных лекарственных препаратов. Как известно, данные вещества могут навредить не только больным, но и медперсоналу, поэтому в лаборатории «Хемотеки» используется только инновационное оборудование, с помощью которого специалисты могут безопасно и точно определять дозы.

Не последнее значение имеет и ценовая политика. Целью «Хемотеки» является обслужить абсолютное большинство индивидуальных врачебных рецептов в Украине. И справедливая, доступная цена — достаточно важный фактор для большинства врачей и их пациентов.

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