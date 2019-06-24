Грузинский футболист продемонстрировал неприличный жест перед фигурой Путина (фото)

Спорт

Известный грузинский футболист 29-летний Леван Мчедлидзе, выступающий за клуб итальянской серии А «Эмполи» (его отец Карло Мчедлидзе был дублером знаменитого голкипера Отара Габелии в звездном составе тбилисского «Динамо» начала 1980-х), оказался в центре скандала.

Поводом послужило фото, размещенное Georgian. football на странице в Instagram. На снимке бывший форвард сборной Грузии (30 поединков и два мяча в ее составе) демонстрирует оскорбительный жест перед фигурой президента России Владимира Путина.

Как известно, в прошлые выходные футболисты нескольких грузинских клубов вышли на матчи чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.

Фото Getty Images, Instagram



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