Грицак: «Из плена освобождены 3 тысячи наших граждан, еще 100 остаются в застенках ОРДЛО»

Украина

Межведомственный центр, созданный по инициативе СБУ, за время войны освободил из плена террористов 3 тысячи человек. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Именно Служба инициировала создание межведомственного центра, который вместе с волонтерами и представителями различных религиозных конфессий начал гуманитарную миссию, впоследствии получившую название обмена пленных и заложников. На основании опроса этих людей СБУ подготовила и издала на украинском, английском и русском языках 6 сборников с сотнями прямых свидетельств о фактах ужасных пыток и издевательств над украинскими гражданами во время их пребывания в плену. Но наиболее впечатляющими были те обмены, которые навсегда останутся вне этой статистики: когда в январе-феврале 2015-го служба передавала российским террористам их живых соратников, чтобы получить останки наших погибших Героев», — сообщил Грицак.

По словам главы СБУ, на сегодняшний день в застенках в ОРДЛО остаются более 100 наших граждан, которые цинично используются Россией в качестве инструмента давления на украинскую власть.

«В то же время твердо верю, что в конце концов каждый наш соотечественник вернется в родной дом», — подчеркнул Грицак.

Фото: РБК-Украина

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