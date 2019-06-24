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Елена Темникова изменилась до неузнаваемости (фото)
Популярная российская певица, бывшая солистка группы SEREBRO Елена Темникова, концерт которой в Одессе пикетировали активисты, удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Жгучая брюнетка вдруг решила стать блондинкой. Однако эксперимент явно не удался.
«Что-то пошло не так», — подписала певица свое фото в Instagram, будучи явно не восторге от экспериментов с внешностью.
«Я жесть? — написала певица под другим фото. — Каждое лето меня тянет на блондинок».
Большинство поклонниц были шокированы новым имиджем певицы, некоторые даже не узнали ее и посоветовали вернуться к прежнему цвету.
«Ну неееее», — отреагировал Сергей Лазарев на новый цвет волос Темниковой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак сменила имидж и похвасталась откровенным нарядом с глубоким декольте.
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