Елена Темникова изменилась до неузнаваемости (фото)

Шоу-бизнес

Популярная российская певица, бывшая солистка группы SEREBRO Елена Темникова, концерт которой в Одессе пикетировали активисты, удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Жгучая брюнетка вдруг решила стать блондинкой. Однако эксперимент явно не удался.

«Что-то пошло не так», — подписала певица свое фото в Instagram, будучи явно не восторге от экспериментов с внешностью.

«Я жесть? — написала певица под другим фото. — Каждое лето меня тянет на блондинок».

Большинство поклонниц были шокированы новым имиджем певицы, некоторые даже не узнали ее и посоветовали вернуться к прежнему цвету.

«Ну неееее», — отреагировал Сергей Лазарев на новый цвет волос Темниковой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак сменила имидж и похвасталась откровенным нарядом с глубоким декольте.

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