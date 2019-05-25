Раздали листовки и сожгли флаг РФ: в Одессе пикетировали выступление певицы-фанатки Путина

Украина

Группа патриотов в Одессе устроила митинг возле ночного клуба «Ибица», на открытии которого должна была выступить российская певица Елена Темникова, называющая себя «фанаткой Путина» и ранее незаконно бывавшая в оккупированном Крыму. Об этом пишет местное издание «Думская».

«Мы хотим пообщаться с администратором клуба и проинформировать людей, кто такая эта Темникова», —сказал организатор митинга Демьян Ганул.

По его словам, устраивать концерт фанатки преступника, организовавшего захват украинского Крыма и Донбасса, аморально.

«У нас есть вопросы к пограничникам и СБУ, которые почему-то не запретили ей въезд в Украину», — отметил Ганул.

Патриоты сожгли российский флаг и расклеили антипутинские листовки.

Днем ранее активисты заявили, что даже если ГПСУ разрешит Темниковой въезд в Украину, они намерены сорвать ее концерт.

После 22.00 патриоты оставили территорию клуба, а в Сети появилось объявление о том, что Темникова все-таки выступит, но после полуночи.

Напомним, что Елена Темникова — российская певица и автор песен, бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место в музыкальном шоу талантов «Фабрика звезд». Соло выступает с 2014 года. Певица сама неоднократно хвалилась, что является ярой фанаткой президента России Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, а также обожает правительство РФ. В 2017 году Елена Темникова участвовала в концерте, проходившем в Москве в честь трехлетнего юбилея аннексии Крыма и заявила тогда со сцены: «Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство». Другие участники того же концерта «Весна» вроде групп «Любэ», «Градусы», «Пицца» и других внесены в список лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что российские артисты, прибывшие в Керчь для выступления на массовых гуляниях в пятую годовщину аннексии Крыма, обнаружили, что развлекать особо и некого: на концерт пришли от силы несколько десятков человек.

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