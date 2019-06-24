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В Харькове нацгвардейцы отрывались на выпускном под песню Газманова: в сеть попало скандальное видео
В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под пропагандистскую песню «Господа офицеры» российского певца Олега Газманова, который с 2015 года находится в «черных списках» Минкульта.
Как сообщает «Второй взгляд», видео с выпускного в своей программе представил одесский активист Сергей Стерненко. По его данным, инцидент произошел в в/ч 3005. «Если выпускники танцуют под эту песню, от кого они будут нас защищать во время российско-украинской войны?» — прокомментировал Сергей Стерненко данный факт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в скандал с танцами под песню Газманова попали тернопольские полицейские. В областной полиции позже пояснили, что песню для правоохранителей, отдыхавших в ресторане в свободное от службы время, заказала женщина, которая и сняла танцы под «офицеры, россияне» на видео.
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