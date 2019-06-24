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Отдых в Крыму обойдется дороже отпуска на курортах в ЕС: опубликованы интересные данные
В последнее время отдых в оккупированном Крыму, несмотря на отсутствие достойного сервиса (закрытые или разрушенные пляжии, нерешенная проблема с обеспечением водой и вывозом мусора), становится все дороже.
В России подсчитали, что самый дешевый отдых на оккупированном полуострове на двоих составляет 53 356 рублей (22 212 гривен). Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле.
По информации экспертов Aviasales, в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее, чем за 50 тысяч рублей (20 815 гривен).
Бюджет тура в Анталью (Турция) составит 31 892 рубля (примерно 13 300 гривен), в Бургас (Болгария) —41 126 рублей (17 121 гривен), в Салониках (Греция) —44 788 рублей (около 18 650 гривен).
Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей (18 800 гривен), а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей (около 12 500 тысяч гривен).
В российских СМИ пишут, что отдых в отелях на российских курортах и в оккупированном Крыму летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом. Состоятельные россияне предпочитают посещать курорты Франции, Испании, Италии, США, Германии и Турции.
О том, что в нынешнем туристическом сезоне в Крыму не будет большого потока туристов признают и сами крымчане. Предполагается, что по сравнению с предыдущим летом в Крым приедут на 10−15 процентов отдыхающих меньше.
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