Украина

Отдых в Крыму обойдется дороже отпуска на курортах в ЕС: опубликованы интересные данные

В последнее время отдых в оккупированном Крыму, несмотря на отсутствие достойного сервиса (закрытые или разрушенные пляжии, нерешенная проблема с обеспечением водой и вывозом мусора), становится все дороже.

В России подсчитали, что самый дешевый отдых на оккупированном полуострове на двоих составляет 53 356 рублей (22 212 гривен). Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле.

По информации экспертов Aviasales, в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее, чем за 50 тысяч рублей (20 815 гривен).

Бюджет тура в Анталью (Турция) составит 31 892 рубля (примерно 13 300 гривен), в Бургас (Болгария) —41 126 рублей (17 121 гривен), в Салониках (Греция) —44 788 рублей (около 18 650 гривен).

Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей (18 800 гривен), а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей (около 12 500 тысяч гривен).



В российских СМИ пишут, что отдых в отелях на российских курортах и в оккупированном Крыму летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом. Состоятельные россияне предпочитают посещать курорты Франции, Испании, Италии, США, Германии и Турции.

О том, что в нынешнем туристическом сезоне в Крыму не будет большого потока туристов признают и сами крымчане. Предполагается, что по сравнению с предыдущим летом в Крым приедут на 10−15 процентов отдыхающих меньше.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter